شتاب و جدیت نظام پرداخت حقوق  و یکسان سازی دستمزدها مورد رسیدگی قرار گیرد

به گزارش ایلنا، جهانبخش قلاوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (سه شنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس گفت: بر اساس معارف بنیادین، حرکت انسان و جامعه از آغاز تا پایان اصل به هم پیوسته شامل معرفت الله و عرفان شهودی و عملی توحید به عنوان سرچشمه خوبی ها و پاکی ها و اصل مجاهدت و خودسازی برای پاک سازی درون و در نهایت فرجام حیات انسان دیدار شهودی حق است.

وی ادامه داد: در تاریخ چند هزار ساله ایران حدود ۱۲۰ جنگ مهم با دشمنان و بیگانگان رقم خورده است. از تاریخ اساطیری ایران تا کنون این سرزمین معدن عارفان بزرگ، مشاهیر نامدار و شاعرانی به وسعت جهان و پهلوانانی شایسته، بی بدیل و تاریخ ساز بوده است که با جان و دانش و دل خویش برای حفظ این خاک مقدس کوشیده و فداکاری نموده اند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: اینک در عصر رقابت های ژئوپلیتیکی چند واحد از بدنامان و جنگ افروزان جهانی با استفاده از دکترین ها، تکنولوژی ها و آخرین ورژن جنگ و دهشت افکنی در برابر تمدن چند هزار ساله ایران صف آرایی نموده اند که شایسته است که در نهایت یکپارچگی قوا و اقوام و با تمسک به تدبیر، ملک و میهن را از گزند بدخواهان دور نگه داریم.

قلاوند بیان کرد: با تاثر از رویکردها و استراتژی های رهبری معظم انقلاب و مطابق منطق و آینده نگری، سیاست هایی در پیش گرفته شود که خروجی آن تضمین امنیت ملی و آسایش و آرامش ملت بزرگ ایران و ایجاد شرایط پیشرفت و توسعه باشد که در این راستا به چند سرفصل مهم که نیاز بازنگری و ریل گذاری مفید و موثر دارد می پردازم.

وی اضافه کرد: نظام برنامه ریزی کشور از انسجام مفهومی و نظم و ترتیب محتوایی از جمله در حوزه قوانین بالادستی و پایین دستی برخوردار نیست و تداخل و تکرار و مطول سرایی در کلیات و جزئیات به وفور دیده می شود از طرفی بین برآوردها و بودجه ها با واقعیت های میدانی، اجرایی و نهایی فاصله زیادی است. آزمایش سرزمین که ساده ترین و منطقی ترین روش و نگرش برنامه ریزی و بهره مندی از منابع است، در شلوغی بازار سیاست، مناسبات سیاسی و زورمندی افراد و سازمان ها گم شده است. هزاران پروژه زخمی و نیمه کاره روی زمین باقی مانده و عنصر زمان به عنوان ارزشمندترین شاخص ارزیابی سود و زیان در پروژه ها مفقود گردیده است. ای اهالی ریل و راهبری! در انحراف از چشم اندازها و برنامه ها تامل کنید.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس ادامه داد: اختلاف فاحش دهک ها، نابسامانی و تفاوت در برخورداری مناطق مرکزی و پیرامونی و ارائه چهره ای مخدوش از توازن منطقه ای، تاخیر در اجرای توافقات و پیمان های مهم منطقه ای مثل شانگهای و قراردادهای بین ایران و چین و روسیه و کشورهای دوست، ناهمخوانی در درآمدها و هزینه ها و تولید با مصرف در حوزه آب، انرژی، مواد غذایی و شاخص های منفی در نماگرها و سرانه های بهداشتی، آموزشی، عمرانی و اقتصادی، چهره مضحک آزمون های استخدامی به اعتراض های دنباله دار، ناهمسانی چندش آور دریافت های کارمندان، بازنشستگان، نهادها، سازمان ها، شرکت ها و دستگاه ها، فرونشست دشت ها و خشکیدن تالاب ها، هدر رفت آب و خاک ارزشمند در اثر عدم استفاده از آبیاری های نوین و گسترش آفات و آتش سوزی در جنگل ها، کاشتن صنایع آلاینده در قلب مناطق کشاورزی و ممنوعه فقط تعدادی از صدها موضوع حادی است که بودجه و نظام برنامه ریزی را به شکلی کاریکاتوری نمایان ساخته است.

وی افزود: با شتاب و جدیت نظام پرداخت حقوق و یکسان سازی دستمزدها را با در نظر گرفتن شاخص عدالت انسانی در سطح شرکت ها و دستگاه های اجرایی و کارمندان و کارگران و بازنشسدگان مورد رسیدگی قرار دهیم. کارمندان و کارکنان بازنشسته بسیاری از تفاوت فاحش بین دریافت ها در رنج هستند. بسیاری از شرکت ها و دستگاه های دولتی با استفاده از شرکت های نیروی انسانی و برون سپری، حقوق و دستمزدهای حداقلی می دهند که در این راستا تورم و گرانی نفس مردم را بریده است. لازم است به این شیوه ناعادلانه که نوعی استثمار شبه قانونی است، پایان داده شده است.

قلاوند اظهار کرد: از نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و قضایی درخواست می کنم به ۲۰ سال ناهنجاری و قانون شکنی و ایجاد سازمان هزار فامیل جعلی به ویژه بذل و بخشش اراضی ملی، شهری و کشاورزی و زنجیره ای از فساد و تصرف در اعتبارات عمرانی و پیمانکاری ها، به چند هزار اشتغال غیرقانونی رسیدگی شود.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: ساخت پارک تفریحی، ساختمان دانشگاه آزاد در بیابان، ساخت ۲۰ هزار متر مربع دارالایتام و معلولین در شهرک صنعتی سه نمونه از هدردهی منابع و بیت المال بیچاره است. کارگردان، ناظر، مجری، بهره بردار این بساط مملو از تخلف و قانون شکنی برای مردم اندیمشک مشخص و شناخته شده است و از سکوت ناظران و متولیان تعجب می کنند. مردم فداکار خوزستان و اندیمشک در دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه اخیر قابل ستایش هستند. اندیمشک در تولید برق آبی، ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر در بخش آزادراهی و غیره و تولید محصولات استراتژیک کشاورزی مشهود است.

وی ادامه داد: رودخانه ها و دریاچه های مهم کرخه و دز و بالارود از سواحل و جزایر متحد گردشگری برخوردارند. تسریع در آزادسازی و واگذاری جهت درآمدزایی اشتغالزایی مورد انتظار است که وزارتخانه های میراث و نیرو اقدام نمایند همچنین راه آهن دوم دورود خرم آباد اندیمشک تاثیر گسترده ای در افزایش سرعت و حمل و نقل بار مسافر دارد. چرا قطعه ۵ این پروژه ۲ سال است در سازمان برنامه معطل شده است و اعتبار ندارد.

