عباس صوفی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود با سلام و درود به روح بزرگ شهدا، به‌ویژه ۸۰۰۰ شهید استان همدان و شهدای جنگ تحمیلی گفت: از این تریبون مقدس درود و سلام می‌فرستم به ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم فهیم، سخت‌کوش و ولایت‌مدار همدان، فامنین و قهاوند؛ مردمی که در متن تاریخ ایستاده‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: همدان، نخستین پایتخت تاریخ و تمدن ایران، خاستگاه عقلانیت، علم و عرفان است؛ شهر بوعلی و باباطاهر، شهری که حماسه سرداران شهیدش در گوش تاریخ طنین‌انداز است. به‌قول مقام معظم رهبری، همدان مرکز علم، دین، جهاد و هنر و مرکز همه ارزش‌های تمدنی کشور محسوب می‌شود.

صوفی اضافه کرد: این خطه کهن با فرهنگ غنی، دانشگاه‌های پویا و نیروی انسانی کارآمد، می‌تواند الگوی توسعه متوازن برای ایران فردا باشد. اما این ظرفیت‌ها زمانی شکوفا می‌شوند که با توجه به ذخایر عظیم معدنی، تولیدات متنوع، محصولات کشاورزی و بیش از ۱۸۰۰ اثر تاریخی و گردشگری منحصر به فرد، برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از این ظرفیت‌ها توسط دولت با توجه و سرمایه‌گذاری عادلانه و هدفمند و حمایت از زیرساخت‌های تولیدی، گردشگری و فرهنگی همراه شوند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ملت بزرگ ایران در تمام بزنگاه‌های تاریخی ثابت کرده که از جنس مقاومت است، نه تسلیم تصریح کرد: در نبرد ۱۲ روزه اخیر که جهان را تکان داد، همبستگی مردم ما با مظلومان فلسطین جلوه‌ای از همان روح مقاومت بود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: در شرایطی که نظم جهانی در حال تغییر است، وحدت ملی و انسجام داخلی باید چون دژی مستحکم، حافظ منافع ملی باشد. هیچ تهدید خارجی به اندازه تفرقه داخلی خطرناک نیست. امروز به اتحاد مقدس میان ملت و حاکمیت نیاز داریم تا بتوانیم بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی غلبه کنیم.

وی گفت: جهان امروز شاهد آزمون بزرگ در غزه است؛ در یک سو، مردمی مقاوم و محاصره‌شده با دستان خالی اما ایمانی راسخ از کرامت انسانی خود دفاع می‌کنند و در سوی دیگر، سازمان‌های بین‌المللی بی‌خاصیت و قدرت‌هایی که حقوق بشر را نادیده گرفته‌اند. دانشگاهیان، نخبگان و مردم آزاده جهان امروز با الهام از روحیه عدالت‌خواهی انقلاب اسلامی ایران، فریاد مظلومیت را جهانی کرده‌اند. سکوت و بی عملی سردمداران غربی در برابر جنایات صهیونیستی، رسوایی اخلاقی قرن است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در این جنگ، حتی اگر توافقی حاصل شود، نسل‌کشی و جنایت بشری لکه ننگی بر چهره خبیث اسرائیل و حامیانش، آمریکا و اروپا، و به‌ویژه سران کشورهای عربی که در برابر این جنایت سکوت کردند، برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر اینکه جنگ امروز ما جنگ اقتصادی است عنوان کرد: مردم شریف ایران با وجود تمام فشارها همچنان پای کشور ایستاده‌اند و از ما انتظار دارند صدای آنان باشیم. گرانی‌های بی‌ضابطه، نوسانات بازار، تورم افسارگسیخته و شکاف طبقاتی باید با تصمیمات قاطع و ساختاری مجلس و دولت مهار شود. مشکل مردم، ناتوانی در تأمین مسکن مناسب است. مشکل مردم، گرانی روزبه‌روز کالاهای اساسی است. مشکل جوانان، بیکاری و ناتوانی در ازدواج آسان است و ده‌ها مشکل دیگر که باید با برنامه‌ریزی هدفمند و تصمیمات قاطع حل شود.

صوفی عنوان کرد: دولت باید با برنامه ریزی هدفمند کنترل نقدینگی، مبارزه با رانت و احتکار، بازگرداندن ثبات به بازار و حل مشکلات فوق امید را زندگی را به مردم بازگرداند. ترمیم حقوق و پرداخت فوق‌العاده خاص، کارکنان خدماتی، کارگران، کارمندان، فرهنگیان، کادر درمان و نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی و امنیتی نه تنها لطف نیست، بلکه وظیفه دولت و مجلس است. همچنین تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی در ادارات، سازمان و نهادها، خواسته به‌حق این عزیزان است و دولت باید چاره‌اندیشی کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: در حوزه آموزش‌وپرورش، نگاه به معلم باید از هزینه به سرمایه تغییر یابد. معلم پایه‌گذار تمدن است. اما متاسفانه عمد تعیین‌تکلیف نیروهای آموزش‌وپرورش در قالب‌های مختلف، نگرانی گسترده‌ای ایجاد کرده است. دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل وضعیت این نیروها اقدام کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در حوزه کار و اشتغال، کرامت کارگر و امنیت شغلی باید در مرکز سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. در حوزه کشاورزی نیز خرید تضمینی عادلانه محصولات، تأمین نهاده‌ها و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، نه‌فقط یک ضرورت معیشتی، بلکه مسئله‌ای مرتبط با امنیت غذایی کشور است. کشاورز ایرانی حافظ خاک و نان این سرزمین است و بی‌توجهی به او، بی‌توجهی به آینده است.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: تقویت نیروهای مسلح و صنایع دفاعی کشور، شرط بقا و اقتدار و امنیت کشور و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان، به‌ویژه فرهنگیان و کارانه پرستاران و کادر درمان که مطالبه جدی مردم است را توسط سازمان برنامه و بودجه خواستارم.

صوفی تاکید کرد: از رئیس‌جمهور می‌خواهم از طرح حذف سازمان عشایری در جهت جلوگیری از نگرانی‌های این قشر زحمت‌کش و مولد جلوگیری کند و در بودجه سال آینده، پرداخت حقوق قانونی معلولان را مطابق قانون لحاظ نماید.

این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امروز در مقطعی سرنوشت‌ساز از تاریخ کشور ایستاده‌ایم. مردم از ما انتظار دارند به جای وعده، با عمل انقلابی، صداقت در گفتار و تدبیر در تصمیم پاسخگوی اعتمادشان باشیم. بیایید با همدلی، برادری و امید، ضمن ناامید کردن دشمنان، مسیر پیشرفت را هموار کنیم. مجلس انقلابی باید خانه امید ملت بماند و پرچم‌دار عدالت و شفافیت باشد. از خدای بزرگ مسئلت دارم که همه ما را در این مسیر یاری کند.

