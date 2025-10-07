تذکر بیش از ۵۰ نماینده به رئیس جمهور برای تأمین خودروی جانبازان

به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به وزیر امور خارجه درباره ضرورت دقت و هوشیاری در مذاکرات و عمل به توصیه رهبری و عدم اعتماد به آمریکا در توافق احتمالی.

احسان عظیمی راد نماینده مشهد و ۴۶ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی.

سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت به وزیر ارتباطات درباره ضرورت تسریع در اجرای فیبر نوری در این حوزه انتخابیه.

عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده گنبدکاووس و ۴۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور درباره ضرورت رسیدگی به اعتراضات داوطلبان به آزمون های استخدامی کیفیت بخشی آموزگاری و دبیری از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳.

احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر نفت درباره ضرورت تأمین خوراک پالایشگاه های کوچک دارای مجوز

حامد یزدیان نماینده اصفهان و ۴۲ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره اصلاح و لغو مصوبه زیان بار تأثیر معدل در کنکور و تذکر دیگری به همراه ۴۳ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم برخورد قاطع با استانداران درباره اظهارات خلاف دینی

کمال حسین پور نماینده پیرانشهر به وزیر ورزش و جوانان درباره ضرورت تسریع در احداث طرح سالن ورزشی سردشت و تذکر دیگری به وزیر راه درباره تسریع در بهسازی و تعریض محور پرانشهر-سردشت.

سلام ستوده نماینده مهاباد به رئیس جمهور درباره ضرورت تأمین اعتبار لازم برای تکمیل بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد و تذکر دیگری به همراه ۲۲ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در اخذ ماده ۲۳ و برگزاری مناقصه برای این بیمارستان.

روح الله نجابت نماینده شیراز و ۲۴ نماینده دیگر به وزیر راه درباره لزوم خاتمه فعالیت شرکت عمران شهر جدید صدرا و اجرای ماده ۱۲ قانون شهرهای جدید.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به وزیر دادگستری برای جلوگیری از خرید و فروش قولنامه های زمین های صنعتی و کشاورزی سنددار.

ولی داداشی نماینده آستارا به وزیر راه درباره لزوم رسیدگی به تعطیلی بندر دریایی آستارا و لزوم تکمیل ترمینال راه آهن بین المللی آستارا

احمد راستینه نماینده شهرکرد و ۵۶ نماینده دیگر به رئیس جمهور لزوم تسریع در اجرای طرح خودروی جانبازان.

علی کرد نماینده خاش به وزیر ارتباطات درباره ضرورت رسیدگی به پایین بودن سرعت اینترنت در خاش.

شهین جهانگیری نماینده ارومیه و ۳۰ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزیر ورزش درباره ضرورت تسریع تکمیل پروژه استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری ارومیه

سیدمحسن موسوی زاده نماینده اهواز به وزیر کشور درباره لزوم اجرای تعهدات دولت و پرداخت سهم دولت در طرح قطار شهری اهواز.

بیت الله عبداللهی نماینده اهر به وزیر کشور درباره ضرورت ارتقای روستای ورگهان اهر به بخش.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و ۳۲ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش لزوم توجه و رفع مشکلات دانشگاه فرهنگیان پردیس پسران

علیرضا نوین نماینده تبریز و ۳۲ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره ضرورت اهتمام جدی و تسریع در نوسازی حمل و نقل شهر تبریز

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم رسیدگی به نتیجه برگزاری آزمون کیفیت بخشی آموزگاری ۱۴۰۳

محمود طاهری نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره لزوم برنامه ریزی برای تحقق شعار سال

قاسم روانبخش نماینده قم و ۵۹ نماینده دیگر به وزیر فرهنگ ضرورت ارائه لایحه اصلاحی جهت تفکیک میان مساجد دارای فضای تجاری و مساجد فاقد فضای تجاری در مورد پرداخت قبوض آب، برق و گاز.

