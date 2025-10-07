خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی‌بابایی در صحن مجلس:

وزارت تعاون برای بهره‌مندی جامعه هدف از کالابرگ الکترونیکی برنامه ارائه کند

وزارت تعاون برای بهره‌مندی جامعه هدف از کالابرگ الکترونیکی برنامه ارائه کند
کد خبر : 1696696
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقرر شدن پرداخت ۲۰ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی و دارو، گفت: لازم است در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای ارائه کند تا کالابرگ الکترونیکی به دست جامعه هدف برسد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه ملت بزرگ ایران با لطف الهی توانسته است انقلاب اسلامی را پیش ببرد و مستحق خدمات شایسته است، گفت: امروز بیش از هرچیز، معیشت مردم حرف اول در نظام جمهوری اسلامی را می زند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش های مستمر دولت برای تأمین معیشت مردم، اظهار داشت: با این حال لازم است با پیگیری های مداوم دستگاه های ذیربط از جمله وزارت تعاون به گونه ای حرکت کنیم که جامعه هدف که بارها رئیس مجلس به آن تأکید کرده و مجلس نیز بر آن صحه گذاشته، دچار مشکل نشوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالاهای اساسی و دارو پرداخت خواهیم کرد، ابراز کرد: حق نیست که با این میزان پرداخت ارز برای تأمین کالاهای اساسی، همچنان شاهد نابسامانی ها در جامعه باشیم. وزارت تعاون باید در این زمینه برنامه خود را برای کالابرگ الکترونیکی که مجلس از سال ۱۴۰۲ با مصوبه خود، بر اجرای آن تأکید کرد، ارائه کند. این وزارتخانه باید تمام تلاش خود را داشته باشد تا کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و این تأکید رئیس مجلس و همه نمایندگان است.

نایب رئیس مجلس که ریاست این بخش از جلسه علنی امروز را برعهده داشت، در پایان با بیان اینکه امروز مردم نسبت به گرانی ها آزرده خاطر هستند و مجلس برای حل این مشکل با جدیت ورود کرده و قصد دارد در این زمینه همکاری های لازم را با دولت داشته باشد تا رضایتمندی میان مردم ایجاد شود، خاطرنشان ساخت: ما به عنوان مجلس و نمایندگان ملت به دنبال جلب رضایت عمومی مردم هستیم که با همکاری دولت و قوه قضائیه می توانیم به آن تحقق بخشیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ