پاک‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا:

به زودی شاهد عرضه نفت کوره کم‌سولفور با حجم مشخص خواهیم بود/ ساخت مسکن پرسنلی در حال پیگیری است

وزیر نفت با اشاره به طرح‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌ها گفت: به زودی شاهد عرضه نفت کوره کم‌سولفور با حجم مشخص در پالاشگاه شازند خواهیم بود.

محسن پاک‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره  این‌که گفته می‌شود تولید فرآورده‌های سنگین نفت کوره با گوگرد بالا دیگر مشتری بین‌المللی ندارد، در خصوص برنامه وزارت نفت برای مدرن‌سازی و افزایش کیفیت تولید پالاشگاهی به جهت افزایش ارزش افزوده در کنار رقابت محصولات ایران در بازار جهانی، گفت: ما یکسری اقدامات اولیه را در قالب طرح‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌ها  دنبال می‌کنیم.

وزیر نفت تاکید کرد: بخشی‌ از آن‌ها ان‌شاالله به زودی نتیجه می‌رسد.  یکی از این‌ طرح‌ها در پالاشگاه شازند اراک است که به زودی شاهد عرضه نفت کوره کم‌سولفور با یک حجم مشخص خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: این آغاز  راهی است  که بعد از آن هم ان‌شاالله در زمان‌‌بندی‌های مشخص با اجرای طرح‌های  کیفی‌سازی  و به نتیجه رسیدن این طرح‌ها میزان نفت کوره کم‌سولفور عرضه شده  اضافه خواهد شد.

پاکنژاد  در پاسخ اینکه تحریم‌ها چه تاثیری روی  کیفیت محصولات نفتی کشور گذاشته است، بیان کرد: ما سال‌هاست در حوزه صنعت نفت با تحریم‌ها زندگی کرده‌ایم. لذا  راهکارهایی را برای اینکه کمترین تاثیر را از حجم محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود بپذیریم،  داشتیم و می‌خواهم بگویم تاثیر خیلی آزاردهنده‌ای ندارد.

وزیر نفت دولت چهاردهم  همچنین در پاسخ به سوالی درباره ساخت مسکن پرسنلی گفت: این بحث‌ها در کمیته مسکن به سرپرستی معاونت منابع انسانی در حال پیگیری است.

وی افزود: برای طرح‌های ساخت مسکن، ایده‌هایی در ارتباط با تشکیل تعاونی‌های مسکن وجود دارد که در قالب این تعاونی‌ها و در ساختار قانون تعاون مورد حمایت‌های خاصی قرار می‌گیرند، این فرآیند‌ها نیز در وزارتخانه مانند سنوات گذشته،  کماکان پیگیری می‌شود.

خبرنگار : سمیرا عالم پناه
