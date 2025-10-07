خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی پیش؛

آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر آموزش و‌پروش در دستور کار نمایندگان

آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر آموزش و‌پروش در دستور کار نمایندگان
کد خبر : 1696669
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار سوال از وزیر آموزص و پرورش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴) به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی و با حضور ۱۹۴ نفر  از نمایندگان آغاز شد. 

دستور کار مجلس  به شرح زیر است:

_سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش

_گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس

_گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آبهای مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب

_گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده(آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی‌نامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) ۱۴۰۰

_گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

_گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ