به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴) به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار مجلس به شرح زیر است:

_سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، بافق و ابرکوه از وزیر آموزش و پرورش

_گزارش کمیسیون عمران در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس

_گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آبهای مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب

_گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده(آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی‌نامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) ۱۴۰۰

_گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

_گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.

