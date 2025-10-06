فرایند برگزاری انتخابات شوراها تمام الکترونیکی است

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در اولین همایش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با هیأت‌های عالی نظارت استان‌ها که صبح امروز(دوشنبه، ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه این انتخابات نماد مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی بوده و برای کشور امنیت می آورد، گفت: ما از این طریق اداره شهرها را با انتخاب مردم به خود مردم واگذار می کنیم.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما تلاش کردیم بسیاری از اختیارات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را به هیأت‌های عالی نظارت استانی واگذار کنیم، اظهار کرد: لازم است مسئولان این هیأت‌ها اشراف کامل به تمام موضوعات و شرایط داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به انتخاب رؤسای هیأت‌های عالی نظارت استان‌ها توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی، عنوان کرد: فرایند انتخابات شوراهای اسلامی کشور آغاز شده است و ما تلاش کردیم با همکاری با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی‌های لازم را صورت دهیم. کار بر اساس جدول زمانبندی در حال پیش رفتن است.

جوکار با بیان اینکه با گذشت ۴۶ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی همواره انتخابات برقرار بوده است، گفت: هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها باید شکل بگیرد و استعلامات از مراجع ۵گانه برای این هیأت‌ها و همچنین هیأت‌های بخش ها لازم است. همچنین امنیت این انتخابات هم باید ایجاد شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه از مرحله احراز هویت تا اخذ رأی به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد، گفت: این نخستین بار در کشور است که تمام مراحل فرایند یک انتخابات به صورت کاملا الکترونیکی برگزار می شود.

وی همچنین با تأکید بر هماهنگی و تعامل با هیأت اجرایی مرکزی در حوزه انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: وزارت کشور و مجلس هر کدام یک جدول زمانبندی ارائه کرده اند که هیأت‌ها باید بر اساس آن که طبق قانون است، گام بردارند. هماهنگی های لازم با شورای نگهبان انجام شده است تا همه دستگاه‌های مربوطه بتوانند از بانک اطلاعاتی موجود برای تشکیل هیأت‌های نظارت استفاده شود.

جوکار در ادامه با تأکید بر اینکه ملاک عمل ما قانون است و به هیچ وجه نظرات شخصی و حزبی مد نظر نخواهد بود، گفت: استعلامات از مراجع ۵گانه باید بر اساس مستندات باشد. ۲۰ برابر بودجه ای که مجلس برای امور عمرانی و تملک دارایی به تصویب می‌رساند، در اختیار شوراها است از این رو حتی یک مورد فساد در این شوراها برای ما آسیب زا است لذا باید برای کسب رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی زمینه ورود افراد سالم، متعهد و متخصص به شوراها را فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما نباید صرفا به دنبال تضمین صلاحیت کاندیداها باشیم بلکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم بالاترین سطح مشارکت را داشته باشند و پای صندوق های رأی بیایند که همین امر باعث افزایش امنیت ملی کشور نیز می شود.

