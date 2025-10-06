به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۴مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت هفته فراجا اظهار کرد: فراجا، نهادی خدوم برای کشور و مردم است؛ جغرافیای مأموریت‌های این نهاد تأمین‌کننده امنیت، از مرکز تا مرز و به طور کلی اقصی نقاط کشور را دربرمی‌گیرد؛ همچنین دربرگیری مأموریتی فراجا مختص به همه اقشار و طبقات جامعه در هر سن و رده‌ای است؛ طبیعتاً این حجم متکثر و متنوع از مأموریت‌ها و تکالیف، اقتضاء می‌کند که تجهیزات، امکانات، منابع انسانی و آموزش‌های فراجا به صورت مرتب و مستمر به‌روز شوند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: نیروهای فراجا همواره در خدمت به مردم و تأمین و تحکیم امنیت شهروندان در سرتاسر ایران اسلامی، جانفشانی و رشادت کرده‌ و شهدای زیادی را تقدیم کرده‌اند. همچنین شاهدیم که هر روز بر کیفیت خدمات‌رسانی‌های فراجا به مردم افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: فراجا نهادی است که مورد اعتماد و وثوق مردم است؛ برای افزایش و تَضاعف این سرمایه اجتماعی، طبیعی است که پلیس ما باید هر چه بیشتر قانون‌گرا ، قانونمند و صبور باشد و همواره خود را در کنار مردم ببیند؛ که ان‌شاءلله همینطور خواهد بود، قوه قضاییه نیز در راستای تحکیم آرامش و امنیت مردم، از پلیس مقتدر حمایت می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید مؤکد بر ضرورت حُسن رفتار با مردم و ارباب‌رجوع بیان داشت: خدمت بی‌منت و خالصانه به مردم و نظام اسلامی در صدر وظایف و اولویت‌های ماست؛ تاکید مؤکد داریم که کار و امورات قضایی و حقوقی مردم، تحت هیچ شرایطی بر روی زمین نماند و با کُندی و تأخیر و فَترت مواجه نشود. باید تلاش مضاعف به خرج دهیم تا کار مردم را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و در این اثناء، نهایت خضوع و رفتار محترمانه را با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا داشته باشیم.

وی با اشاره به موضوعِ ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی گفت: یکی از مسائل موجود در قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم و مراجع قضایی است؛ طبیعتاً هر چه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز این افزایش و تَزاید به دستگاه قضا است؛ افزایش حجم ورودی‌ها می‌تواند بر کیفیت کار قضات اثر بگذارد؛ فلذا کلیه‌ بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان‌ها، مرکز توسعه حل اختلاف و غیره باید تدابیر و تمهیدات ویژه‌تری را جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل دعاوی و اختلافات به کار گیرند و در این راستا، تجهیز همه‌جانبه دادگاه‌های صلح، شوراهای حل اختلاف، جریانات میانجیگری و داوری را وجهه همت خود قرار دهند.

محسنی اژه‌ای، اظهار داشت: اگر چه همانطور که اشاره کردم، افزایش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، ناشی و مُنبعث از مسائل موجود در جامعه و اجتماع است و ارتباط مستقیمی با عملکرد دستگاه قضایی ندارد اما ما مسئولان قضایی می‌توانیم تدابیر و تمهیدات هوشمندانه و بدیعی به خرج دهیم تا این حجم ورودی پرونده‌ها، بر کیفیت کار قضات ما اثر منفی نگذارند؛ به عنوان مثال، مقام قضایی در دادستانی در هنگامه تدوین و صدور کیفرخواست باید تمامی سعی و تلاش خود را به خرج دهد که کیفرخواست ارسالی به دادگاه در نهایت اتقان و استحکام و بدون کوچکترین خدشه و نقصی باشد؛ نباید اینگونه باشد که دادستان ما کیفرخواست را با علم به اینکه بخشی از آن ناقص است به مرجع بالاتر ارسال کند؛ البته قطعاً چنین نیست و عموم مقامات قضایی ما در دادستانی‌های سراسر کشور به این امر خطیر و مهم عنایت دارند و این مقوله را از باب مثال، متذکر شدم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم بیان داشت: بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار، بویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، به مسئولان مربوطه در کشور یاری و مساعدت رسانند و با احتکار، قاطعانه مقابله کنند؛ همچنین در مبارزه و مقابله با عناصری که امنیت روانی مردم را مخدوش می‌سازند و به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زنند و این ناهنجاری‌ها را پدید می‌آورند، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند و در این عرصه، قاطعانه و وفق قانون عمل کنند.

وی در ادامه با اشاره به شهادت روحانی انقلابی و خدوم، شهید ولی‌الله حیدری در محراب عبادت گفت: ضروری است مقامات قضایی مربوطه، هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، علل وقوع این حادثه تألم‌آور را ریشه‌یابی کرده و فرد قاتل را به سرعت و منطبق با قانون، محاکمه و مجازات کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی گفت: طی دو سال اخیر و پس از عملیات طوفان‌الاقصی، سردمداران رژیم متجاوز صهیونیستی و حامیان و هم‌پیمانان این رژیم خبیث و لَئیم، مرتباً از حذف و هَدم مقاومت اسلامی در غزه و منطقه غرب آسیا سخن می‌گفتند؛ اما امروز پس از دو سال، نه تنها مقاومت اسلامی، مَحذوف و مَهدوم نشده است، بلکه این درخت تناور، همچنان مستحکم و مقاوم ایستاده است و بر نفوذ و محبوبیت و اِشتهار جهانی آن نیز افزوده شده است و جوانان در اقصی نقاط جهان، فارغ از هر ملیت و مذهب و قومی، مقاومت اسلامی را می‌ستایند و دوستدار و هوادار آن هستند. از سویی دیگر، تنفر و انزجار جهانی از دو رژیم آمریکا و اسرائیل نیز به سبب جنایات بی‌شمار آنها در غزه، به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. در عرصه سیاسی نیز همگان شاهدند که مقاومت اسلامی حماس در فلسطین با عزت و بدون آنکه پذیرای زیاده‌خواهی‌های دشمن باشد، در پای میز مذاکره حاضر می‌شود.

انتهای پیام/