از سوی پزشکیان صورت گرفت؛

ابلاغ اصلاحیه مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

رئیس جمهور قانون «اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است، جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

 

 

