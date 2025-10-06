به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است، جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

