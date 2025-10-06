خبرگزاری کار ایران
در نشست شورای مرکزی حزب جمهوریت استان تهران:

فلسفه وجودی‌ حکومت اجرای عدالت است، نه حفظ قدرت خود

جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی استان تهران روز شنبه ۱۲ مهرماه در منزل آیت‌الله رسول منتجب‌نیا دبیرکل این حزب، به ریاست سمیه طهماسبی رئیس دفتر حزب در استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی، آیت‌الله منتجب‌نیا در این نشست وظیفه اصلی حکومت را برقراری عدالت دانست و گفت: حکومت فلسفه وجودی‌اش اجرای عدالت است، نه حفظ قدرت خود.

وی با اشاره به دیدگاه مرحوم نائینی درباره دیکتاتوری گفت این شیوه با فلسفه حکومت در تعارض است. منتجب‌نیا سه صورت حکومت را نخست، استبداد که عدالت را نابود می‌کند؛ دوم، آزادی مطلق که زمینه رشد افراد پوپولیست را فراهم می‌سازد؛ و سوم، حاکمیت نظام حزبی که به گفته وی تنها شیوه قابل دفاع با منطق و عقلانیت است، دانست و افزود در نظام حزبی، مردم هم در تصمیم‌گیری نقش دارند و هم احزاب مسئول تربیت نیرو برای کسب قدرت و پاسخگویی به عملکرد خود هستند. حزب باید برنامه‌های کارشناسی متنوع داشته باشد تا سرنوشت کشور با تدبیر تعیین شود.

منتجب‌نیا با انتقاد از وضعیت موجود گفت: متاسفانه نه حاکمیت شرایط رشد احزاب را فراهم کرده و نه احزاب توانسته‌اند شایستگی خود را نشان دهند.تنها راه نجات کشور را استقرار نظام حزبی دانست و تاکید کرد «حزب یعنی تبدیل خرد فردی به خرد جمعی».

انتهای پیام/
