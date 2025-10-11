سردار محمدحسن تولایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از تهدیدات جنگ مجدد از سوی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: آنچه که در عرصه داخلی در مقابل این تهدیدات مهم است، همان نکاتی است که مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیرشان به آن اشاره کردند، یعنی موضوع انسجام و وحدت داخلی، اگر ما انسجام و وحدت داخلی داشته باشیم و همدل و یکپارچه باشیم، هیچ تهدید خارجی نمی‌تواند عملیاتی شود.

وی ادامه داد: در خصوص تهدیدات دشمن، همان‌گونه که هم وزیر دفاع جمهوری اسلامی و سایر مسئولین ما بیان کرده‌اند، ما سلاح‌ها و امکاناتی داریم که به موقع آن‌ها را به رو خواهیم کرد و دشمن را غافلگیر خواهیم کرد.

در جنگ ۱۲ روزه از سلاح‌هایی رونمایی کردیم که دشمن مجبور به تسلیم شد

این فرمانده سپاه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: همان‌طور که در روز آخر جنگ ۱۲ روزه، توانستیم از سلاح‌هایی رونمایی کنیم که آن‌ها کاملا حس کردند که مراکز علمی پیشرفته‌شان، مراکز پیشرفته داده‌پردازی‌شان، مقر استقرار خلبان‌هایشان و بسیاری از نقاط دیگر مورد حمله قرار گرفت و مجبور شدند دست تسلیم بالا ببرند و درخواست آتش‌بس را مطرح کنند.

سلاح‌های شگفت‌انگیز داریم که در صورت خطای دشمن، آن‌ها را به نمایش خواهیم گذاشت

سردار تولایی تاکید کرد: قطعاً ما سلاح‌های شگفت‌انگیز دیگری داریم که در صورت خطای دشمن، به موقع آن‌ها را به نمایش خواهیم گذاشت. البته، دشمن جنگ‌طلب است و باید با زبان زور با آن صحبت کرد و آن را سر جایش نشاند.

تعداد زیادی از نفوذی‌ها ارشاد شدند

معاون سابق سازمان اطلاعات سپاه در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای جلوگیری از نفوذ انجام شده است، تصریح کرد: کار عملیات مشترکی از همان دوران جنگ ۱۲ روزه با همکاری سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و اطلاعات فراجا شروع شد و تمامی مظنونین و افرادی که ممکن بود در معرض تخلف باشند را احضار کردیم و برخی از آن‌ها دستگیر شدند. تعداد زیادی از آن‌ها ارشاد شدند و به خطای خود پی بردند، این عملیات همچنان ادامه دارد.

