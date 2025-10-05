تورم، بیکاری و فشار معیشتی به اوج رسیده است

به گزارش ایلنا؛ سید محمد سادات ابراهیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی (ناجا)، از خدمات جان‌برکفان فراجا تقدیر کرد و گفت: از دولت انتظار می‌رود در لایحه بودجه نسبت به افزایش حقوق این نیروهای خدوم که در خط مقدم امنیت هستند، اقدام لازم را انجام دهد.

سادات ابراهیمی با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی در حوزه انتخابیه خود، افزود: از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تخصیص اعتبار برای احداث پل چهارم گتوند و مجتمع فرهنگی قیصر امین‌پور تشکر می‌کنم؛ با پایان مراحل مناقصه، به‌زودی شاهد کلنگ‌زنی این پروژه‌ها خواهیم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار ضمن تذکر جدی به مسئولان اقتصادی دولت، تصریح کرد: برای مردم قابل قبول نیست که با افزایش چند درصدی نرخ دلار، قیمت کالاها ده‌ها درصد بالا برود. امروز گرده مردم زیر بار گرانی، تورم و بیکاری خم شده و فشار معیشتی به اوج رسیده است.

وی همچنین نسبت به وضعیت جاده‌های پرخطر منطقه تذکر داد و بیان کرد: از وزیر راه و شهرسازی گلایه دارم که چرا تاکنون نقاط حادثه‌خیز مسیر سراحی شلیلی اصلاح نشده‌اند. این بی‌توجهی موجب جان‌باختن تعدادی از جوانان منطقه شده است، از سازمان بازرسی نیز انتظار می‌رود برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، همراهی و نظارت جدی‌تری داشته باشد.

سادات ابراهیمی درباره وضعیت خدمات بهداشتی منطقه هم افزود: در تکمیل و تجهیز بیمارستان جدید شوشتر تأخیر غیرقابل توجیهی وجود دارد. از وزارت بهداشت می‌خواهم که تجهیزات موردنیاز بیمارستان را هرچه سریع‌تر فراهم کند تا مردم از این ظرفیت حیاتی بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: موضوع‌عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همچنان حل‌نشده باقی مانده و متأسفانه خبری از اقدام عملی دولت در این زمینه نیست. بازنشستگان سال‌ها خدمت کرده‌اند و شایسته نیست این‌گونه مورد بی‌توجهی قرار گیرند.

نماینده مردم شوشتر به یکی از نگرانی‌های مهم استان خوزستان اشاره کرد و هشدار داد: متأسفانه خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد طرح ۵۵۰ هزار هکتاری آبیاری اراضی کشاورزی خوزستان، معروف به طرح مقام معظم رهبری را از برنامه‌های خود حذف کند. این طرح، تنها روزنه امید برای توسعه پایدار استان است.

سادات ابراهیمی خطاب به نخبگان و مسئولان خوزستان گفت: از همه مسئولان، نمایندگان و فرهیختگان استان می‌خواهم که با رایزنی و پیگیری، نگذارند این پروژه عظیم کنار گذاشته شود. دولت موظف است سهم ۲۰ درصدی وزارت جهاد کشاورزی از شرکت توسعه نیشکر را بفروشد و منابع آن را صرف اجرای این طرح ملی کند.

نماینده مردم شوشتر در مجلس خواستار تسریع در پروژه‌های نیروگاهی شد و گفت: از وزارت نیرو می‌خواهم برای کمک به اشتغال جوانان منطقه گتوند و شوشتر، نسبت به توسعه نیروگاه برق‌آبی گتوند و ایجاد نیروگاه خورشیدی اقدامات لازم را هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار دهد.

