نقدعلی در نطق میان دستور:
آقای باهنر، از خون برادر شهیدتان خجالت بکشید!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه گفت: اگر ما به شریعت پایبند نباشیم و احکام شریعت را در زمین حجاب پیاده نکنیم، قطعاً ناامنی میشود. به خدا، ولانگاری و ناامنی میآورد.
به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود گفت: یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست؛ شاید بهانهایست که قربانیات کند.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مردم در مجلس افزود: یک سوال از شما دارم: مردم امروز به چه چیزی دل خوش کنند؟ به دلار و سکه که سر به فلک کشیده؟ به کم شدن ارزش پول ملی، به قوانین دستوپاگیر و بعضاً ظالمانه و بعضاً خلاف شرع؟ یا به اوضاع فرهنگی یله و رها شده که دل هر ایرانی غیرتمندی را به درد میآورد؟ یا به اظهار نظرهای سخیف کسانی که عمری را بر این کرسی قانونگذاری تکیه زدند و امروز به نوعی حکم مسلم شریعت را زیر سؤال میبرند؟ مردم به چه چیزی دل خوش کنند؟
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: جوانانی که به جرم ازدواج در زندان هستند و هر روز دهها نفر از آنها در دفاتر شما حاضر میشوند، امروز جوانی دیگر نمانده است که جرات ازدواج داشته باشد. بعد از چند دور ارائه طرح اصلاح قانون ظالمانه و در بعضی موارد خلاف شرع مهریه، رئیس مجلس به استناد یک ماده قانونی به جای اینکه از صحن رای گیری کند، خلاف آییننامه، مجدداً بعد از قریب یک سال، آن را به کمیسیون برگرداند.
نقدعلی تصریح کرد: جوانان عزیز، عزیزانی که به جرم ازدواج در زندان هستند، در زندان بمانید! چرا کسی به فکر شما نیست! بنده از جانب مجلس امروز، با این کاری که رئیس محترم و هیئت رئیسه مجلس انجام دادند، از شما عذرخواهی میکنم.
وی خطاب به نمایندگان مردم در مجلس خاطرنشان کرد: امروز نشستهای ما چه ثمری دارد؟ رئیس محترم مجلس نهایت حرفی که در این اوضاع اقتصادی میزند، بحث کالا برگ است. آیا این برای مردم پاسخ است؟ آیا کسی که صبح بیدار میشود و میبیند درآمد ناچیزش یکسوم کاهش پیدا کرده است، با این اقدام جهادیِ سه نصف روز در هفته قانونگذاری پاسخ داده شده است؟ آن هم بعضاً قوانینی که هیچ خاصیتی ندارد؟
این نماینده مردم در مجلس افزود: به خدا امروز باید همه قوا دست به دست هم بدهند، کنار هم بنشینیم و برای معیشت مردم تدبیر کنیم. مردم متدین حق دارند از دست ما عصبانی باشند. برهندگی را میبینند، سرو علنی مشروبات الکلی را میبینند، بدننمایی را میبینند، و در کنار آن کسی که مدتها در جایگاه نیابت رئیس این مجلس تکیه زده است و با خون همین حزباللهیها رای آورده است، میگوید «حجاب دیگر مستند قانونی ندارد». آیا اصل سوم قانون اساسی نسخ شده است؟ آیا ماده ۶۳۸ قانون مجازات نسخ شده است؟ آیا مصوبه ۸۲۰ شورای انقلاب فرهنگی نسخ شده است؟ واقعاً خجالتآور است. اگر اقدام نکنیم، عزیزان، قطعاً به غضب خدا گرفتار میشویم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در ادامه سخنان خود در خصوص شبهه دو قطبیسازی تصریح کرد: اگر ما به شریعت پایبند نباشیم و احکام شریعت را در زمین حجاب پیاده نکنیم، قطعاً ناامنی میشود. شبهههای امنیتی، به خدا، ولانگاری و ناامنی میآورد. اما در پایان، این را بنویس یادگاری، گنجشک به قیمت قناری/ جادوی رسانه مسخمان کرد؛ با شعبده و شلوغکاری/ چادر زنان را کشیدند، گفتند «حجاب اختیاری» / افسوس که چشمانتظاران ماندهاند به چشم انتظاری/ کو غیرت قیصر امین پور؟
علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به نطق این نماینده نیز گفت: مجلس مصوبات خلاف شرع ندارد؛ چون اگر مجلس مصوبه خلاف شرعی داشت، شورای محترم نگهبان وظیفه دارد جلوی آن را بگیرد.
وی ادامه داد: اما فرمایشات ایشان درباره کسی که درصدی از جامعه را حزباللهی و بقیه را غیر حزباللهی دانسته، ما نفهمیدیم از کجا آمده است. اینکه راجع به حجاب اظهار نظر کردهاند، ما با نظر آقای نقدعلی موافقیم، اما در خصوص اینکه گفته شود رئیس مجلس قانون را اجرا نمیکند، بنده در این جایگاه عرض میکنم که دبیر شورای عالی امنیت ملی مکتوب، طبق اختیاری که داده شده، اعلام کرده فعلاً این موضوع (قانون عفاف و حجاب) متوقف باشد. بنابراین به دوستان اطلاع داده شده و ما نیز خلاف قانون و خلاف شرع نداریم.