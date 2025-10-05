در صحن مجلس مطرح شد؛
چالش قالیباف و کوچکزاده درباره طرح موضوع خروج از NPT
رئیس مجلس خطاب به یکی از نمایندگان گفت: آن مصاحبهای که درباره NPT در جلسه غیرعلنی انجام دادید، خلاف واقع بود.
به گزارش ایلنا، مهدی کوچکزاده نماینده تهران در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در تذکر خطاب به قالیباف گفت: مجلس قانون دارد و باید براساس آییننامه پیش برود.
کوچکزاده با استناد به ماده ۵۱ آییننامه داخلی طبق بند ۲ تبصره اول ماده ۵۱، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه، رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور سال بعد است. این گزارش باید جهت اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود.
وی تاکید کرد: حداقل ما نمایندگان باید بدانیم بودجه چند هزار میلیاردی مجلس چگونه هزینه شده است. اما متأسفانه سالهاست از این وظیفه مهم غفلت شده و گزارشی ارائه نمیشود.
کوچک زاده در ادامه خطاب به قالیباف گفت: عدهای از نمایندگان مجلس خواستار این بودند که موضوع خروج از NPT مطرح شود، ۹ نفر از نمایندگان در سامانه ثبتنام کرده بودند که امروز گفته میشود ۱۵ نفر ثبتنام کردهاند.
وی افزود: مردم بدانید ما آن روز (جلسه غیرعلنی ۶ مهر) در شرایط حساسی بودیم. خواهش میکنم آقایان سر و صدا نکنند؛ این موضوع در دستور کار نیست، اما لازم است دربارهاش شفافسازی شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: تذکرتان وارد نیست. ما در موضوع بسیار مهمی یعنی اصلاح مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان در حال بررسی هستیم. تذکرات را هم طبق تشخیص رئیس جلسه اعمال کردیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: حتی کسانی که پیش از ثبتنام تذکر داده بودند نیز در نوبت قرار گرفتند. آقای سلیمی، آقای حاجیدلیگانی، آقای صمصامی و بعد هم آقای یوسفی نامنویسی کردهاند. جنابعالی هم ثبتنام کردید، اما از ابتدا خارج از موضوع دستور صحبت کردید؛ همانند آن مصاحبهای که درباره NPT در جلسه غیرعلنی انجام دادید که خلاف واقع بود.
وی ادامه داد: آقای کوچک زاده گفت که بودجه مجلس چند هزار میلیارد است؛ خواستم بگویم که اصلا بودجه مجلس چند هزار میلیارد نیست.