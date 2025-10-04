به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد، با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: داستان دفاع مقدس ۸ ساله نظام جمهوری اسلامی یکی از رویدادهای به‌یادماندنی است. البته جنگ همیشه هزینه دارد، همیشه ضربه و خسارت دارد، اما این جنگ، جنگ عجیب و غریبی بود.

وی ادامه داد: شاید بعد از جنگ جهانی دوم، اولین انقلابی بود، اولین نظامی بود که با شعار «نه شرقی، نه غربی» آمد و پیروز شد. دنیا ظرف ۴۰ تا ۵۰ سال قبل از پیروزی انقلاب رسماً به دو بلوک غرب و شرق، تحت رهبری شوروی سابق و آمریکا، تقسیم شده بود و اصولاً پیدا نمی‌شد حکومتی که زیر بلیط یکی از این دو ابرقدرت نباشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انقلاب ایران و نظام جمهوری اسلامی با شعار «نه شرقی» بحث خودش را شروع کرد و پیروز شد. شاید ۱۰۰ سال قبل از پیروزی انقلاب، هرگاه درگیری‌ای بین ایران و یکی از همسایگان اتفاق می‌افتاد، بخشی از کشور جدا می‌شد. اما در این جنگ، که صدام از طرفی مجهز به همه تجهیزات پیشرفته دنیا بود و هیچ کشوری هم به ایران کمک نمی‌کرد، فقط ایران بود و یک مشت جوان ایثارگر و فداکار. جالب است که این تنها جنگی بود که در پایان هشت سال دفاع مقدس، یک وجب از خاک کشور ما جدا نشد.

وی با اشاره به شهادت سید حسن نصرالله گفت: شهادت سید حسن نصرالله یک اتفاق بسیار مهم را در خاورمیانه رقم زد و انسجام بزرگی در ملت لبنان به وجود آورد. لبنانی که حکومت طایفه‌ای داشت، دیدیم و حس کردیم که سید حسن چه کار بزرگی در منطقه انجام داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که «بعد از فعال شدن اسنپ‌بک، برخی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را مطرح کردند، نظر شما چیست؟» گفت: فعال شدن اسنپ‌بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد؛ یعنی تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که آمریکا به وجود آورده و با فشار قدرت اقتصادی‌اش بقیه کشورها را هم وادار به تحریم کرده، همان تحریم‌ها هستند و بیشتر نمی‌شوند، بلکه فقط دوباره برمی‌گردند زیر فصل هفت منشور ملل و به اصطلاح مدت زمان طولانی‌تری پیدا می‌کنند. این هم باز برخلاف همه موازین بین‌المللی است و فعلاً ما گیر کرده‌ایم با یک‌سری حکومت‌های زورگو و حتی نظام‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که جاده را یک‌طرفه می‌بینند.

وی ادامه داد: آژانس هسته‌ای هم همین‌طور است. یک‌سری وظایف دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پیشگیری از درگیری‌هاست. دبیرکل سازمان ملل هم که بزرگ‌ترین تخصصش اظهار تأسف است، اگر بخواهد خیلی هم در مسائل بین‌الملل دخالت کند، به‌شدت اظهار تأسف می‌کند!

باهنر افزود: در مسائل داخلی کشور، یک جمله سربسته عرض کنم؛ ما یک مقدار نگران بودیم از تصمیمات متفاوت بعضی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی، اما امروز خدمت شما عرض می‌کنم به حمدالله رب‌العالمین در مسائل دیپلماسی و دفاعی تصمیمات، منسجم است.

وی گفت: یعنی دیگر مثل گذشته نیست که دولت یک حرف بزند، وزیر خارجه حرف دیگری، مجلس حرف سوم، و قوه قضاییه نظر متفاوتی داشته باشد. امروز در حوزه دیپلماسی و دفاعی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تمرکز در تصمیم‌گیری وجود دارد و مطمئن باشید تصمیماتی که وزارت امور خارجه می‌گیرد، کاملاً در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است و شورای عالی امنیت ملی آن را مدیریت می‌کند.

باهنر عنوان کرد: البته هنوز یک‌سری نگرانی‌های بی‌خودی وجود دارد یا بین مجلس و دولت بعضی وقت‌ها کل‌کل‌هایی پیش می‌آید که باید ان‌شاءالله سامان یابد. اما مسئله عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور واقعاً حرف‌های مضری است که باید از آن پیشگیری شود و لازم است کمی سعه‌صدر داشته باشند.

وی تصریح کرد: ممکن است به رفتار رئیس‌جمهور نقدهایی وجود داشته باشد و هیچ‌کدام از مسئولان ما هم بدون عیب نیستند، بالاخره مشکل دارند. آقای رئیس‌جمهور هم آدم دلسوزی است و علاقه‌مند به خدمت.

باهنر گفت: من هم تحلیلم این است که آقای پزشکیان روز اول که خلاصه مسئولیت را پذیرفتند و بر دوششان گذاشته شد، حس نمی‌کردند کار این‌قدر سخت و پیچیده باشد. این نیاز دارد که وزرا توان بیشتری بگذارند و در میدان باشند و از حالت‌های بعضاً بی‌تفاوتی که برخی وزرا دارند، خارج شوند. واقعاً بعضی از وزرا برای اصلاح برخی امور باید انتحاری عمل کنند.

وی ادامه داد: ممکن است بخواهند مشکلی را حل کنند و برخی خوششان نیاید و شروع به نقد یا حتی بد و بیراه گفتن کنند، اما واقع قضیه این است که اصلاحاتی که در کشور باید اتفاق بیفتد، چه در بُعد اقتصاد، چه سیاست، و حتی فرهنگ، نیاز به تحول، شهامت و خردورزی دارد؛ ولی باید با جسارت کار را جلو ببرند. تضعیف دولت یا تحریک علیه دولت را اصلاً به نفع کلیات نظام نمی‌دانم.

باهنر در پاسخ به این سؤال که «با توجه به موافقت‌هایی که در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت وجود دارد، چرا هنوز این طرح به سرانجام نرسیده؟ آیا مخالفت از سوی دولت است یا برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؟» گفت: دولت ما به‌شدت متورم است. اگر بخواهم دردهای اساسی را بگویم، در این موقعیت کم‌درآمدی تقریباً هرچه دولت از مالیات و فروش نفت درآمد دارد، صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کارمند جماعت ما هم متأسفانه حقوقش به‌طور متوسط به ده تا پانزده میلیون هم نمی‌رسد. تورم و گرفتاری ایجاد شده و حقوق این کارمند به دهم تا پانزدهم برج هم نمی‌رسد. از سوی دیگر، تورم کارمندان در کشور ما آن‌قدر زیاد است که همه درآمدهای دولت صرف حقوق آن‌ها می‌شود؛ کارمندانی که به‌دلیل نداشتن درآمد کافی، با مشقت زندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس این بود که نیروهایی که شرکتی هستند و با واسطه برای دولت کار می‌کنند، استخدام شوند. امروز حدود ۶ میلیون کارمند مستقیم و غیرمستقیم داریم که از دولت حقوق می‌گیرند؛ بر اساس این اقدام، یعنی یک میلیون نفر دیگر اضافه می‌شوند.

باهنر ادامه داد: یکی از مسائلی که دولت‌های ما ـ نه فقط دولت آقای پزشکیان ـ با آن روبه‌رو هستند و باید برای آن فکری کنند، مسئله اشتغال است. ما جوانان فارغ‌التحصیل بیکار زیادی داریم، اما مشکل بیکاری با استخدام دولتی حل نمی‌شود. گفتم و باز هم تکرار می‌کنم: در کشور ژاپن، با حدود ۱۵۰ میلیون جمعیت و به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته، کل پرسنل اداری و ساختار اداری آن فقط ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر است؛ این را مقایسه کنید با ۶ میلیون کارمند در ایران! مسئله اشتغال مردم که حق اساسی هر ایرانی است، با استخدام دولتی حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: مشکل تورم هم با اضافه کردن حقوق یا تعداد کارمندان حل نمی‌شود. مشکل تورم ریشه دیگری دارد و باید از مسیر دیگری رفع شود. این مسیر، مسیر درستی نیست و ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دلایل و دلایل دیگر با این نحوه ساماندهی کارمندان دولت مخالفیم.

باهنر در پاسخ به این سؤال که «سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (کنوانسیون تأمین مالی تروریسم) موافقت کرده است، درحالی‌که این خبر باعث انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی شده؛ نظر شما چیست؟» گفت: به‌عنوان یکی از اعضای مجمع، می‌خواهم چند نکته را توضیح بدهم. اول اینکه مجمع تشخیص مصلحت زمانی وارد عمل می‌شود که مجلس مصوبه‌ای را تصویب کند و شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد. اگر مجلس بر مصوبه اصرار کند، موضوع به مجمع ارجاع می‌شود. اتفاقاً این موضوع، مصوبه مجلس است که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: این مصوبه مربوط به مجلس دهم است، اما نظام‌های حقوقی ما پیوسته هستند. به‌طور مثال، اگر مجلس دهم مصوبه‌ای داشته و مجلس یازدهم نخواهد آن را اجرا کند، باید آن مصوبه را رسماً لغو کند. به مجلس دوازدهم می‌گویم که هر مصوبه‌ای که پس از انقلاب تصویب شده و شما درباره آن سکوت کرده‌اید، یعنی با آن موافقید. اگر قبول ندارید، با طرح یا لایحه آن را لغو کنید.

وی افزود: موضوع CFT در مجمع طولانی شد و مجمع با یک شرط آن را تصویب کرد و آن شرط این است که ما احکام این کنوانسیون را فقط در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور اجرا می‌کنیم. یعنی فقط در محدوده قوانین خودمان این احکام را اجرا خواهیم کرد.

این عضو مجمع تشخیص یادآور شد: نظر مخالفان این بود که حالا که ما مورد هجمه کشورهای دنیا، به‌ویژه اروپا و آمریکا هستیم، نباید این کار را بکنیم. موافقان هم می‌گفتند درست است که بعضی می‌پرسند آیا با این کار تحریم‌ها رفع می‌شود؟ ما هم پاسخ می‌دهیم خیر، رفع نمی‌شود؛ ما هم نگفته‌ایم رفع می‌شود، چون تحریم‌ها مقوله‌ای دیگر است، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا. اما برخی کشورها می‌خواهند با ما روابط اقتصادی برقرار کنند و اگر به CFT نپیوندیم، هزینه‌های بالایی برای این روابط ایجاد می‌شود.

وی گفت: با وجود تحریم‌ها، ما هنوز مراودات اقتصادی داریم، اما پیوستن به CFT می‌تواند این مراودات را راحت‌تر کند و هزینه‌ها را کاهش دهد. مخالفان می‌گویند در شرایط فعلی، پیوستن به CFT منطقی نیست و ممکن است به منافع ملی آسیب بزند، اما ما فکر می‌کنیم این کار می‌تواند به نفع کشور باشد و به روابط اقتصادی ما کمک کند. در نهایت هدف ما این است که به منافع اقتصادی و امنیتی کشور توجه کنیم و سعی کنیم بهترین تصمیمات را بگیریم.

باهنر ادامه داد: به‌عنوان مثال، روسیه و چین گفته‌اند، آقای پوتین رسماً اعلام کردند که این مسئله را حل کنیم. این استدلالِ موافقان است. ما هم بحث کردیم و یک شرط هم به مصوبه مجلس اضافه کردیم. این موضوع هیچ آسیبی به منافع اقتصادی و امنیتی ما نمی‌زند و در بعضی جاها حتی منافعی برای کشور دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حجاب گفت: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری را یادمان بدهد که چکار باید بکنیم البته واقعاً خیلی چیزهایش بد بود.

وی ادامه داد: قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست و با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است. اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد اشتباه هست.

وی با اشاره به تجمعات سال گذشته برای حجاب گفت: هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم نمی گوییم همه دهان ها را ببندیم ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می‌دهند، مخالف هستند بحث ما تک‌صدایی نیست بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

باهنر درباره سوالی مبنی بر این که چگونه می‌توان موانع وفاق ملی را در کشور کنار زد، گفت: رنگین کمان بسیار زیبایی که ملت قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه از انسجام و وفاق ایجاد کردند، بی نظیر بود از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف حتی کسانی که منتقد جدی بودند آمدند و یک رنگ شدند و این رنگین کمان بسیار زیبایی که به وجود آمد یک ابزار قدرتمند در پیروزی نظام بود.

وی با تاکید بر اینکه وفاق به طور کلی خیلی موثر است، گفت: در جنگ دوازده روزه دیدیم که وفاق ملی علاوه بر آثار روانی آثار فیزیکی هم دارد. بعضی ها می‌خواهند این وفاق را به تک‌صدایی ترجمه کنند به عنوان فردی که ۲۸ سال در مجلس بودم تصمیمات مجلس حداکثر ۱۰ درصد می تواند جناحی باشد. ۹۰ درصد تصمیمات مجلس ملی است. مثلا در قانون بودجه به هیچ وجه مجلس حق نگاه جناحی ندارد.

این عضو مجمع تشخیص گفت: این نگاه جناحی گرفتاری حکمرانی است. بله رئیس مجلس را جناحی انتخاب کنند. حتی استیضاح را جناحی پیش ببرند اما وقتی می خواهند قانون برنامه را پیش ببرند، نباید جناحی نگاه کنند. این خیانت به نظام است که مجلس سر راه دولت کارشکنی کند.

وی تاکید کرد: من همواره معتقد بودم که باید از دولت مستقر حمایت کنیم اینکه دولت جناح ما هست یا نه، اشتباه است. کارشکنی در مسیر دولت خیانت به منافع ملی است. مسئله وفاق و همدلی در مسائل ملی بسیار خوب است. اما نباید آن را به تک‌صدایی ترجمه کنیم. یک زمانی یک فرد از روی کینه مخالفت می کند، این قابل قبول نیست. اما باید نقدها را پذیرفت یک زمانی یک نماینده مجلس رفت پشت تریبون گفت رئیس‌جمهور جاسوس است. اتفاقا جناح من نبود اما من بلافاصه مصاحبه کردم و گفتم کشور بی‌حساب و کتاب نیست. گفتم گروهی بررسی کنند تکلیف مشخص شود. اگر فرد تهمت زده است با او برخورد شود وفاق بسیار ضروری است برای رسیدن به حکمرانی مطلوب، اما معنی آن تک‌صدایی نیست.

باهنر همچنین در خصوص روند تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در خصوص CFT بحث های مفصلی در مجمع شد. کنوانسیون CFT موارد متعددی داشت. شورای نگهبان بیش از ۱۰ ها مورد به مصوبه مجلس ایراد گرفت و به مجمع آمد مجمع نمی گوید ‌که شورای نگهبان درست ایراد گرفته یا نه. اما مجمع تشخیص مصلحت باید بحث کند که آیا این قانون که به تعبیر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی یا احکام شرع است به صلاح کشور است یا نه. بحث طولانی بود. بحث ها طول می کشید. دفعه قبل زمان مجمع تمام شد. در واقع اگر مجمع ظرف شش ماه تصویب نکند نظر شورای نگهبان ملاک است. دولت آقای روحانی از رهبری درخواست کرد که فرصت این ها تمام شده و اجازه دهید مجمع رسیدگی کند. رهبری هم طی نامه‌ای به مجمع اجازه دادند که به رسیدگی خود ادامه دهد اما تاکید کردند تصمیم را خود مجمع بگیرد.

وی با اشاره به نظرات مختلف در مجمع گفت: افرادی داشتیم که از روز اول مخالف پیوستن بودند تا پریروز هم مخالف بودند. اما افرادی را داشتیم که مخالف بودند ولی بعد قانع شدند این بحث ها برای اقناع بود برخی ها می گویند چرا هشت سال قبل این را تصویب نکردید این مباحث نیاز به بحث و استدلال و اقناع دارد مخالفان می گویند چرا در این شرایط که فشار روی ما هست موافقت شده است. ما ادعا نداریم که مشکل تحریم ها را حل خواهد کرد. اما تحریم‌ها اکنون یکسری هزینه های اضافی به ما تحمیل می کند. اگر به CFT بپیوندیم هزینه بین ما و کشورهایی که در این شرایط می خواهند با ما کار اقتصادی کنند کاهش پیدا خواهد کرد.

این عضو مجمع تشخیص خاطر نشان کرد: مجمع با رای نسبی CFT را تایید کرد. این مکانیزم ماشه که اجرایی شده از نظر کمی تحریم های ما را اضافه نمی کند. مکانیزم ماشه این تحریم ها را زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل می برد و آن را طولانی می کند. رفع آن مسیر طولانی تری را می برد. ما استدلال قوی داریم که این خلاف همه کنوانسیون هایی است که خودشان تصویب کردند. اما فعلا آنها زور می گویند. قبلا بحث آمریکا بمب هسته‌ای بود امروز بحث تعطیلی فناوری هسته ای و برد موشکی ایران را مطرح می کنند.

وی گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه با استفاده از موشک های خود توانستیم دفاع خوبی کنیم این ها می‌گویند این را کنار بگذارید. این مذاکره نیست بلکه یک تسلیم محض است. ایران هیچ گاه این را نمی پذیرید.

