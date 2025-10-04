خبرگزاری کار ایران
در پیام پاکپور برای روز نیروی انتظامی مطرح شد

فراجا؛ جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی‌سازی امنیت

کد خبر : 1695162
فرمانده کل سپاه در پیامی بمناسبت فرارسیدن روز نیروی انتظامی (فراجا)نوشت: فراجا امروز در جایگاه پلیس مردمی و مقتدر، در هم افزایی و هم راستایی با نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی‌سازی امنیت را در تراز انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته و به‌عنوان خط مقدم صیانت از امنیت پایدار، آرامش عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، مجاهدانه و فداکارانه نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور با صدور پیامی فرارسیدن  روز نیروی انتظامی را به سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و در این پیام نوشت: « فرارسیدن  فرخنده «روز نیروی انتظامی»  را به جنابعالی، فرماندهان غیور، مدیران متعهد، کارکنان جهادی و خانواده‌های صبور و ایثارگر پلیس پرافتخار کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

فراجا امروز در جایگاه پلیس مردمی و مقتدر، در هم افزایی و هم راستایی با نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور جلوه‌ای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمی‌سازی امنیت را در تراز انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته و به‌عنوان خط مقدم صیانت از امنیت پایدار، آرامش عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی ، مجاهدانه و فداکارانه نقش‌آفرینی می‌کند.

مأموریت‌های بی‌وقفه و هوشمندانه این نیرو در صحنه‌های مختلف، از نقش آفرینی در مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه  برابر جنگ ترکیبی و روانی دشمنان صهیونیستی و استکباری تا پیشگیری هوشمند از جرم، مقابله با جریان‌های نفوذ و جاسوسی بیگانه، مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادی، تأمین امنیت مرزها و برخورد قاطع با اغتشاشگران و مخلان نظم عمومی، نشانگر بلوغ عملیاتی، چابکی سازمانی و تعهد انقلابی فراجا در پاسداری از امنیت مردم و تحقق سایر ماموریت‌های خطیر محوله است.

اینجانب ضمن تقدیر از مجاهدت‌های مخلصانه فرماندهان و کارکنان فراجا و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران این نیروی مؤمن، توفیقات روزافزون آن سردار عالیقدر و همکاران عزیز در پهنه مبهن اسلامی را در مسیر تحقق پلیس تراز انقلاب، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری و فرمانده معظم قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.»

