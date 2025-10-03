به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف همچنین ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده شهدای حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ازنا و قدردانی از پرسنل جمعیت هلال احمر و با بیان اینکه افتخار بزرگی است که هرکجا حادثه و بحرانی اتفاق می افتد اعضای هلال احمر در صحنه حضور دارند و از جان خود مایه می گذارند بر ضرورت رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت مصدومان تاکید کرد.

همچنین استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در این تماس‌های تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت مصدومان و همچنین پیگیری‌ بررسی علل این سانحه به عارف ارائه کردند.

