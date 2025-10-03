قائمپناه:
الحاق به پالرمو و CFT ثمره عمل رئیسجمهور به وفاق ملی است
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: این امر ثمره عمل رئیس جمهور پزشکیان به وفاق ملی و پرهیز از تقابل بی ثمر است.
به گزارش ایلنا، «محمدجعفر قائمپناه» سرپرست نهاد ریاست جمهور با انتشار پیامی در یکی از شبکه اجتماعی با اشاره به طرح مجدد و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT که پس از سالها از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است، نوشت: هر چند این امر با تأخیر بسیار زیاد صورت گرفت اما ثمره عمل رئیس جمهور پزشکیان به وفاق ملی و پرهیز از تقابل بی ثمر است.
معاون اجرایی رئیسجمهور اضافه کرد: امید که با رفع این موانع، راه سخت بهبود وضعیت اقتصادی هموارتر شود.