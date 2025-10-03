هر کسی با سفره مردم بازی کند، خائن به کشور و خداست

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه این هفته نمازجمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی گفت: مشهد شهر شهادت است؛ از همان روزی که امام رضا (ع) در این خاک به شهادت رسیدند، اسم این شهر مشهد گذاشته شد.

او با بیان اینکه شهیدان فداکار، مردانه و با مقاومت مسیر شهادت را طی و اسلام ما را در مقابل دشمن محافظت کردند، ابراز کرد: اسم این کنگره ۱۸ هزار و یک شهید گذاشته شد، درحالی‌که شهدای خراسان رضوی ۱۸ هزار نفر هستند؛ به این دلیل که هرکسی بداند بعد از ۱۸ هزار نفر، شهید بعدی اوست.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شهادت قسمت شدنی نیست، بلکه انتخاب کردنی است، تصریح کرد: ما بایستی توجه داشته باشیم در مسئله شهادت این مطرح نیست که جان بدهیم؛ بلکه شهادت یک مسیر و خط است که در آن دین، محور اصلی زندگی ماست.

امام جمعه مشهد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه خراسان افزود: اگر می‌توانستیم تاریخ انقلاب را بنویسیم و گذشته این مبارزه را ثبت کنیم، متوجه خواهید شد که برکات خراسان و این حرم رضوی در انقلاب ما چقدر مؤثر بوده است.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه انقلاب نیز ریشه در خراسان دارد و خراسانی‌ها در نظام ستم‌شاهی در عناوین مختلف مقاومت و مبارزه کردند، ادامه داد: ایشان همچنین می‌فرمایند «ما باید از پیام شهیدان برای آراستنِ درستِ زندگی استفاده کنیم؛ ما احتیاج به سامان‌بخشیِ زندگیِ جمعی داریم، در جامعه خودمان و در جامعه جهانی؛ به کمک شهیدان و آثار شهیدان می‌شود این کار را انجام داد.»

نیروی انتظامی، محور اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران

امام جمعه مشهد در ادامه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی (۱۳ تا ۱۹ مهرماه) اظهار کرد: نیروی انتظامی به فرموده رهبر معظم انقلاب، محور اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است و با وجود این نیرو، اجرای هیچ توطئه و فتنه‌ای به‌وسیله عوامل مزدور دشمن در کشور، قابل تحقق نیست

وی ادامه داد: این نیروی خدمتگزار در رسالت خود و در تربت پاک و مقدس امام هشتم (ع) از یک امتیاز و فعالیت بیشتری برخوردار است.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تحسین مقاومت و قدرت انسجام مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: این انسجام شامل سه مؤلفه خداباوری، خودباوری و مردم‌باوری است و اگر این سه باور در جامعه ما حاکم شد؛ ما قدرت و انسجاممان در مقابل تمام دنیا کامل شده است و می‌توانیم در مقابل همه بایستیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم ما خداشناس و متدین هستند، تأکید کرد: مردم حاضر نیستند با بعضی از جریان‌ها و مسائلی که با دین آنها تعارض دارد، سازگار شوند؛ اینکه هر کسی بیاید با سفره مردم بازی کند نه‌تنها خائن به کشور است بلکه خائن به خداست.