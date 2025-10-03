برگزاری مراسم ختم همسر آیت الله سیستانی در تهران

در این مراسم جمعی از علما، مسئولان و مقامات کشوری برای گرامی داشت یاد مرحومه، حضور پیدا کردند.

محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و محمد هاشمی از جمله مقامات و شخصیت های حاضر در این مراسم بود.