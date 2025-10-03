خبرگزاری کار ایران
برگزاری مراسم ختم همسر آیت الله سیستانی در تهران

برگزاری مراسم ختم همسر آیت الله سیستانی در تهران
مراسم ختم همسر مکرمه مرجع اعلی، آیت الله العظمی سیستانی در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم ختم همسر مکرمه  حضرت آیت الله العظمی سیستانی در مسجد الغدیر  امشب ( جمعه ۱۱ مهر) تهران برگزار شد.

در این مراسم جمعی از علما، مسئولان و مقامات کشوری برای گرامی داشت یاد مرحومه، حضور پیدا کردند.

محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و محمد هاشمی از جمله مقامات و شخصیت های حاضر در این مراسم بود.

