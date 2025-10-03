صدور دستور قضایی برای پیگیری حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه
رئیس کل دادگستری استان لرستان اعلام کرد که برای پیگیری حادثه بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه، بلافاصله دستورات قضایی لازم به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در رابطه با حادثه برای بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه گفت: بلافاصله بعد از اطلاع از این حادثه دستورات قضایی لازم برای بررسی این حادثه به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد تا با صدور دستورات مقتضی قضایی و بسیج گروه های عملیاتی اقدامات امدادی سریعا انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر نیروهای امدادی در حال انجام عملیات هستند و بعد از اتمام امداد رسانی با پیگیری و نظارت قضایی علت وقوع حادثه بررسی و تعیین خواهد شد.