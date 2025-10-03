خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور دستور قضایی برای پیگیری حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه

صدور دستور قضایی برای پیگیری حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه
کد خبر : 1695058
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان اعلام کرد که برای پیگیری حادثه بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه، بلافاصله دستورات قضایی لازم به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در رابطه با حادثه برای بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه گفت: بلافاصله بعد از اطلاع از این حادثه دستورات قضایی لازم برای بررسی این حادثه به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد تا با صدور دستورات مقتضی قضایی و بسیج گروه های عملیاتی اقدامات امدادی سریعا انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر نیروهای امدادی در حال انجام عملیات هستند و بعد از اتمام امداد رسانی با پیگیری و نظارت قضایی علت وقوع حادثه بررسی و‌ تعیین خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی