صدور دستور قضایی برای پیگیری حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در رابطه با حادثه برای بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه گفت: بلافاصله بعد از اطلاع از این حادثه دستورات قضایی لازم برای بررسی این حادثه به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا داده شد تا با صدور دستورات مقتضی قضایی و بسیج گروه های عملیاتی اقدامات امدادی سریعا انجام شود.