پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت همسر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی درگذشت همسر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای علی آقامحمدی دام توفیقٰه

درگذشت همسر گرامی را به جناب عالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسئلت مینمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

