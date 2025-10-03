جشنواره جوانان بریکس با حضور نمایندگان ایران برگزار شد

هیئت ایرانی متشکل از هشت نوجوان به معرفی مجمع شهرداران آسیایی به عنوان سازمان همکار شهرداری کازان در ایران در این جشنواره حضور یافت و ضمن استفاده از این فرصت بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران به عنوان سفیران صلح و فرهنگ، حمایت و همبستگی خود را با کودکان و نوجوانان غزه اعلام کرده و خواستار جهانی پر از صلح و عدالت برای همه کودکان شد.

برنامه‌های هیئت شامل دیدار با شهردار کازان ایلسور متشین، حضور در نشست‌های گفت‌وگو محور، کارگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی، تبادل فرهنگی و شرکت در المپیادهای علمی بود. یکی از دستاوردهای شاخص این حضور، کسب مدال برنز انفرادی در المپیاد ریاضی و برنامه‌نویسی بود که به نام ایران ثبت شد.

هدف اصلی این رویداد آموزشی - فرهنگی تقویت دوستی میان ملت‌ها، تبادل تجربیات نسل جوان و ایجاد بستر همکاری‌های آینده در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی عنوان شده است. لازم به ذکر است ایده برگزاری این جشنواره توسط شهردار کازان در فروردین ماه امسال در اجلاس شهرداران بریکس پلاس در تهران عنوان شد و مورداستقبال حاضران قرار گرفت.