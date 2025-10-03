قائمپناه در نشست برنامهریزی و توسعه هرمزگان:
ارتقای شاخصهای آموزشی، آب و اشتغال هرمزگان اولویت دولت است
معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست برنامهریزی و توسعه هرمزگان خطاب به مدیران استان تأکید کرد: تمامی تلاش ما باید خدمت به مردم باشد و با همتی مضاعف، ایران را روز به روز قویتر، محکمتر، پایدارتر و سرافرازتر ببینیم تا دشمنان ایران ناامید شوند و کشور با سربلندی به پیش رود.
به گزارش ایلنا، نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان عصر امروز پنجشنبه 10 مهر 1404، همزمان با سفر رئیس جمهور به این استان برگزار و در این نشست گزارش جامعی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان ارائه و بر ضرورت مدیریت کارآمد و تلاش جدی برای تحقق مصوبات سفرهای استانی دولت تأکید شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به برخی شاخصهای اجتماعی و اقتصادی استان تصریح کرد: از نظر پوشش بیمه، استان هرمزگان با حدود 1800 نفر در هر 10 هزار نفر، در جایگاه هفدهم کشور قرار دارد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه «استان هرمزگان با میانگین بارش بلندمدت 159 میلیمتر، در سال 1402 تنها 117 میلیمتر بارش داشته و 70 درصد از دشتهای استان در وضعیت ممنوعه برای حفر چاه قرار دارند، اظهار داشت: افت سطح آب زیرزمینی در برخی مناطق تا منفی 42 متر گزارش شده و 74 دهستان، 24 بخش و 14 شهر استان دچار تنش آبی هستند. مصرف آب کشاورزی در استان حدود یک میلیارد مترمکعب است و با اصلاح الگوی کشت، امکان کاهش مصرف تا 10 درصد و افزایش آب قابل استفاده تا 300 میلیون مترمکعب در دو سال وجود دارد.
قائمپناه در ادامه به مصوبات سفر رئیس جمهور به هرمزگان اشاره کرد و گفت: کل مصوبات بودجه عمومی دولت برای این سفر 28 همت شامل 28 هزار و 752 میلیارد تومان بود که از این میزان 13 همت به سرمایهگذاری و 8 همت به منابع بانکی اختصاص دارد. تاکنون حدود 100 درصد تخصیص منابع صورت گرفته و اولویتبندی در حوزههای آب، راه، مسکن، نیرو، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش انجام شده است. تکمیل کریدور ساحل جنوبی، بازسازی مدارس غیر استاندارد با اعتبار 1600 میلیارد تومان و تکمیل بیمارستان 160 تختخوابی از دیگر برنامههای اجرایی استان است.
قائمپناه در حوزه اشتغال و بیکاری گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در استان هرمزگان 39.3 درصد است که رتبه بیست و سوم کشور را دارد و نرخ بیکاری 8.1 درصد است که استان را در جایگاه چهاردهم کشور قرار میدهد.
معاون رئیس جمهور درباره تسهیلات بانکی گفت: حدود 13 همت اعتبار تسهیلات برای پروژهها اختصاص یافته که دریافت آن منوط به اهلیت و توانایی متقاضی است. نمونه طرحهای منتخبی که برای دریافت تسهیلات معرفی شده شامل تولید آهن اسفنجی و احداث نخلستان با سرمایهگذاری سه همت و پیشرفت 70 درصد است.
قائمپناه سپس به نتایج نظرسنجی پیش از سفر اشاره کرد و اظهار داشت: رضایتمندی مردم از خدمات بهداشت و درمان 30 درصد، امکانات ورزشی 27 درصد، برق 18 درصد و گازرسانی 13 درصد است. مشکلات اصلی مردم کمآبی، اعتیاد، مهاجرت نیروی کار و ضعف تحصیلات ذکر شده است. سه اقدام مهم رونقبخشی به اقتصاد دریا محور، آبزیپروری و رسیدگی به شیلات و فعالسازی صادرات مطالبات اصلی مردم اعلام شدهاند.
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه گفت: 38 درصد مردم خواستار توجه ویژه به ظرفیتهای آبزیپروری و شیلات هستند. اثربخشی سفرهای استانی دولت 45 درصد و امیدواری به موفقیت دولت 42 درصد برآورد شده است.
قائمپناه با اشاره به گرایش مردم به مهاجرت افزود: 60 درصد مردم استان تمایل به ماندن دارند و 40 درصد تمایل به مهاجرت به سایر استانها دارند. همچنین 65 درصد تمایل ندارند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به افتخار مردم به ایرانی بودن گفت: با وجود مشکلات و محرومیتها، 91 درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. بر اساس نظرسنجی ملی، میزان رضایتمندی مردم از دستگاههای دولتی در استان هرمزگان 44 درصد است که رتبه بیست و نهم کشور را نشان میدهد و پایینتر از متوسط کشوری است.
قائمپناه در پایان خطاب به مدیران استان تأکید کرد: تمامی تلاش ما باید خدمت به مردم باشد و با همتی مضاعف، ایران را روز به روز قویتر، محکمتر، پایدارتر و سرافرازتر ببینیم تا دشمنان ایران ناامید شوند و کشور با سربلندی به پیش رود.