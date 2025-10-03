نجات جان شیرخوار ۱۵ ماهه در پی اقدام فوری پزشک اورژانس پایگاه هوایی شهید اردستانی
اقدام به موقع و سریع دکتر محسن یاراحمدی، پزشک کشیک اورژانس پایگاه پنجم شکاری امیدیه، جان یک شیرخوار ۱۵ ماهه را که در آستانه مرگ قرار داشت، نجات داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، والدین یک کودک شیرخوار ۱۵ ماهه، او را که دچار قطع تنفس و سیانوز (کبودی ناشی از کمبود اکسیژن) شدید شده بود، به اورژانس پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه منتقل کردند.
دکتر یاراحمدی بلافاصله با تشخیص فوری وضعیت بحرانی، عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را بر اساس آخرین دستورالعملهای پزشکی، به همراه تیم پرستاری آغاز کرد.
پس از حدود ۵ دقیقه تلاش مستمر و بیوقفه، دکتر یاراحمدی موفق شد تنفس و اکسیژنرسانی طبیعی را به کودک بازگرداند. بازگشت صدای گریه شیرخوار در محیط اورژانس، به عنوان لحظه نجات جان این کودک توسط این پزشک متعهد ثبت شد.
خانواده کودک با ابراز قدردانی، تأکید کردند که سرعت عمل و تصمیمگیری قاطع دکتر یاراحمدی عامل اصلی بازگشت فرزندشان به زندگی بوده است. این شیرخوار پس از تثبیت علائم حیاتی، جهت دریافت مراقبتهای تکمیلی به مرکز درمانی شهرستان رامشیر اعزام شد.