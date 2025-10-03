اعطای مرخصی منجر به آزادی به ۲۳۷ زندانی در زندان قزلحصار با اعمال عفو و مساعدت خیرین
دادستان عمومی و انقلاب تهران از آزادی جمعی از زندانیان زندان قزلحصار در پی بازدید، برگزاری جلسه فوقالعاده شورای طبقهبندی و اعمال عفوهای جدید خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: جلسه فوقالعاده شورای طبقهبندی با حضور معاونین دادستانی و قضات ناظر بر اجرای احکام زندان، در زندان قزلحصار تهران تشکیل و وضعیت ۲۳۷ نفر از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و منتهی به آزادی این افراد شد.
وی افزود: همچنین با مساعدت خیرین و تأمین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، مقدمات آزادی هفت نفر از محکومان مالی که به دلیل عدم توانایی در رد مال ناشی از جرم در زندان بودند، با پرداخت رد مال ناشی از جرم، فراهم گردید و این افراد به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
دادستان تهران در ادامه اظهار داشت: در این جلسه همچنین درخواست تعدادی از محکومان برای بهرهمندی از نهادهای ارفاقی (اشتغال در خارج از زندان، آزادی مشروط، استفاده از پابند الکترونیکی و...) نیز مطرح گردید که در حال بررسی توسط شورای طبقهبندی و اقدامات قانونی است.