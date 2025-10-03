به گزارش ایلنا، امیر غلامعلیان در یادواره شهیدان حمید قهرمانی و محمد گوهرریز در گلزار شهدای کرمان اظهار کرد: کسانی که در ذهن پوسیده خود تجزیه ایران را می‌خواهند، بدانند ایران هیچگاه در طول تاریخ مستعمره کسی نبوده و قدمت آن به قدمت تاریخ است؛ تنها کشوری که از ابتدای تاریخ مستقل بوده ایران است.

وی گفت: کشورهایی که تاریخ استقلال آن‌ها از تاریخ گلزار شهدای ما کمتر است، تهدید به تجزیه می‌کنند؟

غلامعلیان در ادامه بیان کرد: در کنار دو عامل غیرت دینی و قدمت تاریخی؛ سه عامل دیگر هم برای ماندگاری و سرافرازی ایران وجود دارد که با اتکا به آن از همه بحران‌ها عبور می‌کنیم؛ تدابیر رهبری، اقتدار نیروهای مسلح و مردم که همه اینها راه برون‌رفت ما از همه فتنه‌هاست و ملت شهادت تسلیم دشمنان نمی‌شود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق ارتش خطاب به دشمن گفت: دست ما در زمین، هوا و دریا روی ماشه و آب‌های بین‌المللی تحت حاکمیت نیروی دریایی ماست؛ مرزها را رصد می‌کنیم و عزت، اقتدار و عظمت نیروهای مسلح ما با هیچ دوره‌ای حتی جنگ ۱۲ روزه قابل مقایسه نیست.

شهید حمید قهرمانی در ۱۹ مرداد سال ۱۳۴۱ در شهر کرمان متولد شد. تا دوم متوسطه درس خواند. سال ۱۳۶۶ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. او از نیروهای ارتش بود که در ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۷ در تنگه هرمز هنگام حمله نیروهای آمریکایی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید؛ بنابراین گزارش، شهید قهرمانی امسال به عنوان شهید شاخص ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.

