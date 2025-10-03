تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت همسر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایلنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت همسر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی آقامحمدی دام توفیقٰه

درگذشت همسر گرامی و صبور جنابعالی را تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر برای جنابعالی و دیگر بازماندگان مسئلت میکنم.

والسلام علیکم و رحمةالله

سیدعلی خامنه‌ای

۱۰ مهر ۱۴۰۴