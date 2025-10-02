خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین ایران و روسیه لازم‌الإجرا شد

«معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین ایران و روسیه لازم‌الإجرا شد
کد خبر : 1694896
لینک کوتاه کپی شد.

«معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه لازم‌الإجرا شد.

به گزارش  ایلنا،  وزارت امور خارجه در اطلاعیه اعلام کرد: «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۳ توسط روسای جمهور ‌دو کشور در مسکو امضا شد، از امروز، پنج‌شنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴، لازم‌الاجرا می‌شود.

 

این اطلاعیه می‌افزاید: انعقاد این معاهده منعکس‌کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور، بر مبنای احترام متقابل، حسن هم‌جواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است.

دستگاه دیپلماسی کشور در این اطلاعیه تأکید می‌کند: معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران-روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین می‌باشد. این سند مهم با تعیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری دو کشور، چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی-فناوری، انرژی، سرمایه‌گذاری، دفاعی، فرهنگی و... ترسیم می‌کند و بستر لازم برای هماهنگی و هم‌افزایی در جهت تامین منافع متقابل ‌و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی و مواجهه با تهدیدها و چالش‌های فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم می‌کند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، از هیچ کوششی برای صیانت از چندجانبه‌گرایی و احترام به حقوق بین‌الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمان‌ها و ترتیبات چندجانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی