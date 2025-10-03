در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
برنامه اداره کل زندان های استان گیلان برای کاهش جمعیت کیفری و تجمیع زندانها
مدیرکل زندانهای استان گیلان درباره وضعیت زندانها در این استان توضیحاتی ارائه کرد.
حمید وسکویی اشکوری مدیرکل زندانهای استان گیلان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط اخذ وام توسط زندانیان گفت: یکی از شرایط درخواست وام، داشتن گواهینامهای است که در زندان بهدست آوردهاند؛ بهعبارتی، کسب مهارت یا حرفهای خاص داشته و در پایان دوره مدرک دریافت کردهاند. این گواهی به همراه مدارک و مستندات لازم برای دریافت وام ارائه میشود. در این راستا، مهارتهای مختلفی به زندانیان آموزش داده میشود. در حال حاضر، ما یک مرکز ثابت آموزشی داریم و جزو شش استانی هستیم که این مرکز را در گیلان و رشت و در زندان مرکزی ایجاد کردهایم.
وی درباره مهارتهایی که به زندانیان آموزش داده میشود، ادامه داد: مهارتهایی مانند چرمبافی، برق ساختمان، برق ماشین، مکانیکی ماشین و موارد مشابه به آقایان آموزش داده میشود. همچنین، خیاطی و چرمدوزی هم به خانمها آموزش داده میشود.
مدیرکل زندانهای استان گیلان در مورد تفکیک زندانیان در زندانهای استان گیلان گفت: تفکیک و طبقهبندی زندانیان در تمامی زندانها در حال اجراست. در برخی از زندانها که فضای محدودی دارند، این تفکیک بهصورت اتاقی انجام میشود، در حالی که در زندانهای با فضای استاندارد، بر اساس جرم، سن و…، طبق شیوهنامههای مربوطه این کار اجرا میشود.
وسکویی همچنین درباره خروج زندان از شهرها گفت: در بدو ورود ما، یکی از زندانهایی که در وسط شهر قرار داشت، زندان رودسر بود که در اولویت کار ما قرار گرفت و ظرف دو ماه، زندانیان را از زندان رودسر تخلیه کردیم. موضوع تجمیع زندانها است، زیرا پراکندگی زندانها در استان گیلان زیاد است. در این راستا، این برنامه ماست که حداقل پنج فضای استان بهعنوان زندان متمرکز و بقیه فضاها بهصورت بازداشتگاهی اداره شوند.
وی همچنین درباره مشکل کف خوابی در زندانهای استان گیلان گفت: در تمام زندانهای کشور با توجه به ورودی زیاد این فضاها حاکم است چراکه ظرفیت اسمی با ظرفیت موجود تفاوت چشمگیری دارد. در زمانهایی که عفو عمومی اعلام میشود، این آمار به آمار اسمی نزدیکتر میشود. اگر این عفو بهصورت سالانه انجام شود، به آمار اسمی نزدیکتر خواهیم شد و این امر موجب ارتقای سطح کیفی زندانبانی خواهد شد.
مدیرکل زندانهای استان گیلان درباره اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، آیا میزان زندانیان مالی افزایش داشته است یا خیر، گفت: زندانیان مالی معمولاً شرایط بیشتری برای خروج، رای باز و مرخصی دارند. افرادی که وثیقه دارند، آزادی عمل بیشتری دارند. این افراد هم در واحد اشتغال کار میکنند و هم میتوانند در کارگاههای بیرون مشغول به کار شوند. آمار قابل توجهی از زندانیان در این استان دارای جرائم غیرعمد هستند. ستاد دیه تلاش میکند و خیرین هم ورود پیدا کردهاند، اما با توجه به شرایط بد اقتصادی، افزایش جمعیت آماری غیرعمد هم وجود دارد.
وی درباره کاهش جمیعت کیفری در زندانها ادامه داد: به غیر از عفو، بهصورت روتین موضوع ارفاقات قانونی و بهرهگیری از تجهیزات نوین کیفری را در حال اجرا داریم. موضوع پابند در اولویت برنامههای ما است و سازمان نیز این موضوع را جزو اولویتهای خود میداند. استفاده از مزایای رای باز و مرخصی نیز میتواند به کاهش جمعیت کیفری کمک کند.
وسکویی درباره احکام جایگزین گفت: برخی استانها پیشرفتهای خوبی داشتهاند و استقبال میکنند. در استان گیلان نیز با نشستهایی که با رئیس کل محترم دادگستری و دادستان مرکز داشتهایم، شرایطی فراهم میکنند که از این ظرفیت نیز بهرهبرداری شود.