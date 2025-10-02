اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی، بهترین پشتوانه برای گسترش روابط دو کشور است

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های ایران توسعه همکاری‌های امنیتی و انتظامی در مرزهای مشترک است، تاکید کرد: دو کشور می‌توانند با هماهنگی و همکاری نزدیک امنیت پایدار و اعتماد متقابل را در منطقه تضمین کنند.

مومنی، همکاری‌های پلیسی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را از دیگر زمینه‌های همکاری دو کشور بیان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات گسترده خود را در این حوزه‌ها در اختیار جمهوری آذربایجان قرار دهد.

ولایت عیوض اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان هم اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی را زمینه‌ای مناسب برای همکاری‌های مشترک و تحکیم روابط دوجانبه بیان کرد.