پیام عراقچی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین

​سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به مناسبت فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به دولت و مردم آن کشور ابراز می‌دارم.

توسعه چین در طی ۷۶ سال گذشته نشان داده است کشوری که به استقلال، خوداتکایی و خودسازی پایبند باشد، می‌تواند دستاوردهای چشمگیری داشته باشد آن گونه که توجه جهانیان را به خود جلب کند.

به عنوان شریک راهبردی جامع ایران، فارغ از هرگونه تغییر احتمالی در وضعیت بین‌المللی، ایران به همکاری‌های خود با چین ادامه خواهد داد.

برای چین آرزوی شکوفایی و موفقیت روزافزون دارم و اطمینان دارم که همکاری‌های چین و ایران نتایج ثمربخشی به دنبال خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
