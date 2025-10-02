خبرگزاری کار ایران
دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران

دستور عارف برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران
معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه تهران، دستورات لازم برای پیگیری جهت درمان مصدومان انفجار آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف شامگاه پنجشنبه ضمن تسلیت به جامعه دانشگاهی کشور و خانواده دانشجوی فوت شده در این حادثه و پیگیری آخرین وضعیت درمانی دانشجویان مصدوم، دستورات لازم را به محمدحسین امید؛ رئیس دانشگاه تهران برای درمان مصدومان این حادثه صادر کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم رعایت شرایط ایمنی آزمایشگاه دانشگاه‌ها تاکید کرد.

