به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «ایرج مسجدی» معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم اجتماع بزرگ مردمی «انا علی العهد» و بزرگداشت شهید آیت الله سید حسن نصرالله و شهدای مقاوت با اشاره به اینکه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه بسیج شدند ولی ملت ما آنها را شکست دادند، اظهار داشت: امروز فلسطین به اذهان ملت‌ها بازگشته است و مسئله اول مردم جهان شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از رهبران مقاومت فلسطینی گفت ملت غزه پیروز نبرد با اسرائیل هستند، اظهار داشت: در نبرد حق و باطل به مانند امام حسین، ملت غزه نیز باتوجه به سختی‌ها و کشتار‌ها پیروز شدند؛ امروز میلیون‌ها انسان پرچم فلسطین را برافراشته می‌کنند، امروز دانشگاه‌های سراسرجهان از فلسطین دفاع می‌کنند.

سردار مسجدی با مطرح کردن موضوع مقاومت در منطقه گفت: در موضوع مقاومت، در لبنان مرام حزب الله دفاع از سرزمین خود است، حزب الله از آرمان کشورش و تمامیت ارضی آن دفاع می‌کند آیا تروریست است؟

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با مطرح کردن این موضوع از مقاومت عراق که حشدالشعبی بجز دفاع و نابودی داعش کار نا به جایی انجام داده است؟ افزود: تروریستی مطرح کردن این گروه‌ها یک فریب است، در واقع تروریست‌های اصلی بدنبال نابودی گروه‌های مردمی هستند.

وی افزود: اینها در لبنان بدنبال خلع سلاح و گرفتن ابزار بازدارندگی مقاومت هستند تا رژیم صهیونی بدون محدودیت به این کشور حمله کند، همین اهداف را برای عراق دارند.

سردار مسجدی افزود: امروز هم در مورد ایران زمزمه‌های در مورد تهدید و حمله دارند، اینکه دائم حرف از تهدید و حمله بزنند برای اینکه مردم ایران عقب نشینی کنند یک روش بی اثر خواهد بود، ملت ایران نشان داده که در این مسیر استقلال و قدرت‌مند شدن خود از هیچ تهدیدی نمی‌ترسد و قطعا پاسخ در خور توجهی به دشمن خواهد داد، قطعا دشمن بعد از نبرد ۱۲ روزه متوجه شده است که این نوع عملکرد تهدید آمیز در مورد مردم ایران نتیجه بالعکس خواهد داد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه در ادامه گفت: ما در هیچ زمانی از تاریخ انقلاب جنگ طلب نبوده‌ایم، در بدو انقلاب ما، همه دشمنان ما با ما یک جنگ تمام عیار ۸ ساله را راه انداختند و بعد از هشت سال شکست خورده میدان را ترک کردند.

وی ادامه داد: در مقابل تاریخ آمریکا مملو از جنگ‌ها، جنایات و کشتار ملت های دیگر است، تاریخ رژیم صهیونی مملو از جنایت و خون‌ریزی؛ تبلور این جریان امروز ترامپ و نتانیاهو هستند که بی‌رحم ترین افراد و تروریست‌های تاریخ بشمار می‌آیند.

سردار مسجدی در پایان ضمن گرامیداشت یاد سیدالشهدای مقاومت از شهید آیت الله سید حسن نصرالله به عنوان یک عالم ربانی، مجاهد بین المللی، شخصیت کاریزماتیک نه تنها در جریان مقاومت و جهان عرب بلکه در سطح جهانی و در جریان غلبه مستضعفین علیه مستکبرین عالم یاد کرد و تاکید کرد: را شهید نصرالله امروز در لبنان توسط جناب شیخ نعیم قاسم تداوم دارد و قطعا حزب الله در این مسیر بر دشمن صهیونی غلبه خواهد کرد.