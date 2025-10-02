رئیس جمهور با اشاره به مصوبات نشست جمع‌بندی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور مدیران، کارشناسان، اصحاب رسانه، نخبگان فرهنگی و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار داشت: در جریان این سفر، مجموعه‌ای از تفاهمات مهم به ثمر نشست و نزدیک به 28.7 همت اعتبار برای هرمزگان مصوب شد. همچنین بیش از 13 همت اعتبار استانی در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گرفت و بالغ بر 44 پروژه در حوزه‌های نیرو، آموزش، بهداشت و درمان، آب و سایر بخش‌ها به امضا رسید که همگی وارد مرحله اجرا خواهند شد. هر پروژه‌ای که در مسیر اجرا دچار وقفه شود، با جدیت پیگیری خواهد شد تا به نتیجه برسد.

دکتر پزشکیان افزود: علاوه بر این، حدود 178 میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی و بیش از 8 همت سرمایه‌گذاری داخلی برای توسعه استان نهایی شده است. در مجموع با در نظر گرفتن منابع ریالی و ارزی، بیش از 60 همت پروژه توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصل سرمایه، پول نیست، بلکه نوع استفاده از توانمندی‌های انسانی و فرصت‌های بومی است، گفت: هرمزگان ظرفیت‌های بی‌نظیر دریایی و مرزی دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و گفت‌وگوی سازنده با مدیران و نخبگان، به فرصت‌های پایدار توسعه تبدیل شود. مهم‌تر از همه، شیوه خدمت‌رسانی به مردم است. نخستین گام، رفتار شایسته و جلب رضایت مردم است تا آنان مسئولان را خدمتگزاران واقعی خود بدانند.

دکتر پزشکیان همچنین به ضرورت استفاده از سرمایه‌های انسانی خارج از استان اشاره کرد و افزود: فرصت‌های طلایی دیگری نیز وجود دارد؛ بسیاری از فرزندان این استان که اکنون در تهران، سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور فعال هستند، آمادگی سرمایه‌گذاری در زادگاه خود را دارند. دولت وظیفه دارد بستر حضور آنان را فراهم آورد تا امید و توسعه در هرمزگان بیش از پیش شکوفا شود.

رئیس‌جمهور در ادامه به تبیین برنامه دولت برای توسعه سواحل مکران پرداخت و اظهار داشت: توسعه این سواحل از اولویت‌های سیاست‌های کلان کشور و از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است. بر همین اساس، فردی مجرب و آشنا به مسائل اجرایی، آقای عبدالعلی‌زاده، با حکم ویژه به عنوان مسئول این حوزه منصوب شده است.

دکتر پزشکیان افزود: در جلسات مشترک با مسئولان ذی‌ربط، نقشه‌ها و مطالعات گذشته بررسی شد و به این جمع‌بندی رسیدیم که برای تدوین برنامه آینده باید از خدمات کارشناسان معتبر بین‌المللی بهره گرفت. همان‌گونه که توسعه پایدار در بسیاری از کشورها بر اساس مطالعات جامع کارشناسی صورت گرفته است، ما نیز باید نقشه‌ای فراگیر و آینده‌نگر برای مکران تهیه کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «شهر یک موجود زنده است و همه اجزای آن باید در ارتباط معنادار با یکدیگر توسعه یابند»، هشدار داد: اگر توسعه بدون توجه به محیط زیست و آینده‌نگری صورت گیرد، نسل‌های بعدی گرفتار بحران‌هایی خواهند شد که امروز در تهران، کرج و قزوین با آن مواجهیم؛ از فرونشست زمین و کم‌آبی گرفته تا آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی. این‌ها نتیجه فقدان نقشه‌های توسعه پایدار در گذشته است. اگر امروز با دقت و بر مبنای نقشه جامع اقدام کنیم، آینده‌ای روشن و پایدار برای هرمزگان و سواحل مکران رقم خواهد خورد.

دکتر پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت واگذاری اختیارات به استان‌ها، گفت: دولت ابلاغ کرده و گام‌های مهمی در تفویض اختیار برداشته است، هرچند هنوز برخی محدودیت‌های قانونی، نظارتی و قضایی وجود دارد. اعتقاد من این است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند که باید اختیارات به استان‌ها واگذار شود. هر چه این اختیارات در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان به مدیران استانی تفویض گردد، شکوفایی و خلاقیت بیشتری شکل خواهد گرفت.»

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باور دارم که هر مدیر استانی ظرفیت یک رئیس‌جمهور را در حوزه خود دارد. نمی‌توان در تهران نشست و بدون لمس واقعی شرایط و ظرفیت‌های استان‌ها تصمیم‌گیری کرد. کسانی که در استان‌ها زندگی می‌کنند، بهتر از هر کسی ظرفیت‌ها را می‌شناسند و دغدغه بیشتری برای توسعه منطقه خود دارند. اگر اختیار داشته باشند و در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی عمل کنند، می‌توانند گام‌های بزرگی برای آبادانی و رفع محرومیت بردارند.

دکتر پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود، با تجلیل از صبوری و همراهی مردم، اظهار داشت: ما مدیون مردم عزیز کشورمان هستیم و از صمیم قلب از صبر و تحمل آنان در شرایط دشوار قدردانی می‌کنیم. مشکلات و ناترازی‌هایی که وجود دارد، با انسجام ملی و بهره‌گیری از راهکارهای علمی قابل رفع است. مصمم هستم تا آخرین توان خود برای حل مشکلات کشور و خدمت به مردم تلاش کنم.

رئیس جمهور افزود: همه ما باید دست در دست هم دهیم. اگر یکپارچه و همدل باشیم، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و آینده‌ای روشن برای ایران و مردم بزرگوارش رقم بزنیم. مردم مطمئن باشند تا زمانی که جان در بدن دارم، خدمتگزار آنان خواهم بود.