در نشست با فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان
پزشکیان: برای تبدیل شدن به الگو و رسیدن به جایگاه نخست منطقه، عقب ماندن جایز نیست
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر با هم باشیم، هیچ تهدیدی به نتیجه نمیرسد، گفت: دشمنان گمان میکنند با ترور، میتوانند ملت ما را به زانو درآورند و کسانی که از تحریم میترسند نیز باور ندارند که با اتکا به خدا و مردم میتوان مسیر را ادامه داد؛ اما برای تبدیل شدن به الگو و رسیدن به جایگاه نخست منطقه، عقب ماندن جایز نیست؛ باید بلندتر دید، بهتر اندیشید و متحدتر عمل کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور بعد از ظهر امروز پنجشنبه ۱۰ در ادامه برنامههای سفر به هرمزگان، در نشستی با فرهیختگان، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمانان و بازگشت به اصول اصیل دینی، اظهار داشت: مشکل اساسی مسلمانان، از درون خود امت اسلامی آغاز میشود. اگر وحدت، انسجام، وفاق و همدلی در میان مسلمانان شکل بگیرد، دشمنان نمیتوانند بر امت اسلامی مسلط شوند.
رئیسجمهور با اشاره به خطبهای از نهجالبلاغه بیان کرد: حضرت علی علیهالسلام در خطبه ۱۸ داستانی از آشفتگی احکام در میان قضات را روایت میکند و میفرماید، وقتی خدا یکی است، کتاب یکی است، پیامبر یکی است، اینهمه اختلاف از کجاست؟
پزشکیان با انتقاد از وضعیت فعلی جهان اسلام تأکید کرد: رژیم صهیونیستی با جمعیتی اندک، در برابر چشمان صدها میلیون مسلمان، زنان و کودکان را به خاک و خون میکشد و واکنش برخی از دولتها در بهترین حالت، فقط محکومیت است. حتی بعضیها در خفا، کنار همان جنایتکاران مینشینند و خوشوبش میکنند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر مسلمانان با هم بودند، چنین فجایعی اتفاق نمیافتاد. دشمن، نفت و گاز و معدن ما را میبرد، در ازای آن، اسلحه و هواپیما به ما میدهد تا با هم بجنگیم. کلید استفاده از همان هواپیماها هم دست خودش است؛ اگر اجازه بدهد، پرواز میکند و اگر ندهد، زمینگیر میشود.
پزشکیان ادامه داد: این چه مدیریتی است؟ چرا باید مسلمانان اینگونه فریب بخورند؟ در حالیکه قرآن میفرماید، «قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون». در آیهای دیگر آمده است «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین».
رئیسجمهور با استناد به آیات دیگر افزود: همه پیامبران آمدند تا حق را در جامعه پیاده و عدالت را برقرار کنند، و تفاوتی میان رنگ و نژاد و قوم قائل نشوند.
پزشکیان گفت: پیامبر با بردگان و ثروتمندان کنار هم مینشست و هیچ تمایزی قائل نمیشد. سفیری که به مسجد پیامبر وارد شد، نتوانست او را از میان مردم عادی تشخیص دهد. اگر این واقعیت دارد، چرا امروز با هم چنین رفتاری داریم؟
رئیسجمهور تأکید کرد: همه ما با هم برادریم؛ یک امت واحده. پیامبر اسلام در خطبهای در فتح مکه فرمود، «المسلم اخو المسلم و هم ید واحدة علی من سواهم». حال که مسلمانید، باید برادر و متحد باشید، و در برابر دشمن یکپارچه بایستید.
پزشکیان ادامه داد: اختلاف سلیقه طبیعی است، اما در اصول نمیتوان تفرقه داشت. متأسفانه ما در اصول دچار فراموشی شدهایم و دشمن نیز از همین غفلت بهخوبی بهرهبرداری میکند.
رئیسجمهور با ابراز تأسف از وضعیت فعلی جهان اسلام گفت: مسلمان، مسلمان را میکشد و تصور دارد با این کار به بهشت میرود. اگر فقط همین یک جمله «و هم ید واحدة علی من سواهم» فهمیده و به آن عمل شود، مسیر تمدن اسلامی هموار خواهد شد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه این سخنان ناشی از باور قلبی است، نه ملاحظات سیاسی یا رسانهای، اظهار داشت: باور دارم که در برابر خدا همه برابرند.
رئیسجمهور در تبیین مفهوم تقوا گفت: تقوا یعنی حرکت بدون خطا؛ چه در اندیشه، چه در رفتار، چه در تصمیمگیری. اگر کسی بتواند بینقص عمل کند، او برتر است.
پزشکیان با اشاره به سخنی از شهید مطهری افزود: شهید مطهری در تشریح تقوا مینویسد، انسان باید همچون کسی باشد که از منطقهای گلآلود عبور میکند، اما هیچ لکهای به دامنش نمینشیند. یعنی عمل بیخطا و سالم، حتی در شرایط سخت.
رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای استان هرمزگان اظهار داشت: اگر فرصتها به سرمایه تبدیل شود، دولت آماده است همه موانع و بروکراسیها را برطرف کند. این میدان متعلق به شماست، ما را میگشاییم تا حرکت کنید.
پزشکیان با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: در خانوادهای معمولی بزرگ شدم، نه سرمایهای داشتم، نه موقعیتی خاص، اما باور داشتم بهعنوان یک مسلمان باید تلاش کنم و عقب نمانم. با وجود موانع زیاد، ایستادگی کردم، درس خواندم، و بدون سهمیه و پارتی، مسیر را ادامه دادم.
رئیسجمهور ادامه داد: همه ما میتوانیم.اگر باور داشته باشیم، راه پیدا میکنیم. اگر نگاهمان به دیگران باشد، موفق نمیشویم. حضرت علی علیهالسلام میفرماید، «اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آباط الابل لکانت لذلک اهلا، لا یرجو احد منکم الا ربه». امید فقط باید به خدا باشد.
پزشکیان تأکید کرد: با توکل به خدا، هیچ مانعی نمیتواند مسلمانان را متوقف کند. اگر راه نباشد، راه میسازیم. برای تحقق چشمانداز «اولشدن» که مقام معظم رهبری ترسیم کردهاند، باید نقشه داشته باشیم. بدون نقشه نمیتوان به هدف رسید.
رئیسجمهور گفت: هر کس بخواهد قلهای را فتح کند، به راهنما نیاز دارد. باید از باتجربهها مشورت گرفت، با آنها همفکری کرد، و مسیر را با عقل جمعی رفت. اگر با هم باشیم، از همه موانع عبور خواهیم کرد.
پزشکیان با اشاره به فضای تهدید و تحریم اظهار داشت: آنان که از تحریم میترسند، باور ندارند که میتوان با اتکای به خدا و مردم، مسیر را ادامه داد.
رئیسجمهور با اشاره به ابیاتی از اقبال لاهوری تصریح کرد: باید به خود بازگردیم، به تواناییهای خود ایمان بیاوریم و پرواز کنیم. اگر متکی به خود باشیم، خواهیم پرید. اگر راه نباشد، میسازیم.
پزشکیان تأکید کرد: همه مسئولان استان، از استاندار محترم تا نماینده ولی فقیه، نمایندگان، مدیران و روحانیت شیعه و اهل سنت، در کنار هم میتوانند مسائل را حل کنند. هیچ تفاوتی در نگاه ما وجود ندارد. همه کشورهای اسلامی، همه مسلمانان، برادران ما هستند.
رئیسجمهور گفت: با همه کشورهای اسلامی، از افغانستان و پاکستان تا عمان و امارات، از قطر و کویت تا عربستان، عراق و ترکیه، باید با گفتوگو مشکلات را حل کرد، نه با اختلاف و جنگ؛ دشمن اصلی ما، رژیم صهیونیستی است.
پزشکیان افزود: دولت در خدمت شماست. اگر در مسیر واگذاری اختیارات مانعی وجود دارد، آن را حذف خواهیم کرد. اکنون میان سران سه قوه، تفاهم کامل برای تفویض اختیارات به مدیران استانی وجود دارد؛ مقام معظم رهبری نیز بر پیشبرد این مسیر تأکید دارند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: زمان به سرعت میگذرد. باید بدون تأخیر، نقشه بکشیم، تصمیم درست بگیریم و با سرعت و دقت، اجرا کنیم. باور دارم اگر به خود نگاه کنیم، هیچ کاری برای ما غیرممکن نیست.
پزشکیان با اشاره به تهدیدهای دشمنان گفت: اگر با هم باشیم، هیچ تهدیدی به نتیجه نمیرسد. دشمنان گمان میکنند با ترور، میتوانند ملت ما را به زانو درآورند، در حالیکه هزاران انسان شایستهتر آمادهاند تا این پرچم را در دست بگیرند.
رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: نباید هدف، عزت و سربلندی کشور فراموش شود. باید در صف واحد، با قبله واحد، و با امامت واحد حرکت کنیم. رمز نماز جماعت همین است؛ وحدت. اگر این وحدت نباشد، آن جماعت، فقط قالبی توخالی خواهد بود.
پزشکیان اظهار داشت: برای تبدیلشدن به الگو و رسیدن به جایگاه نخست منطقه، عقبماندن جایز نیست. باید بلندتر دید، بهتر اندیشید و متحدتر عمل کرد.