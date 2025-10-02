حزب الله، در خون، رگ و قلب مردم است

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به قم، عصر امروز (پنجشنبه، ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴) در مراسم اولین سالگرد شهادت دبیران کل حزب الله لبنان که در مدرسه حضرت امام کاظم (ع) قم برگزار شد، ضمن عرض تسلیت شب رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، گفت: خداوند را سپاسگزارم که توفیق داشتم در مراسم سالگرد شهدای عزیز و گرانقدر، دو سید شهید، سید حسن و سید هاشم حضور داشته باشم.

امام (ره)، انقلاب اسلامی را از قم پایه‌گذاری کرد

قالیباف در ادامه به بیان روایاتی از زندگی این دو شهید با هدف شناخت جوانان از امام (ره) و شهدا پرداخت و گفت: ما از زندگی آنها درس می‌گیریم و تکلیف پیش روی ما با خودمان و خدای خودمان روشن می‌شود. امام (ره) در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود که در همین قم، انقلاب را پایه گذاری کرد. امامی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا، گامی برنداشت. ایشان شب عاشورای آن سال در خرداد ماه، فرمودند «ربط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت (ساواک) می‌گوید از اسرائیل حرف نزنید؛ مگر شاه اسرائیلی است؟»

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: فردای آن روز نیز امام فرمودند «شاه با اسرائیل دوستی دارد، به شاه تذکر می‌دهیم با اسرائیل دوستی نکنید، چرا به ما حمله می‌کنید؟» ایشان مجددا می‌فرماید «اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن، علمای اسلام و احکام اسلام باشند.» آبان ماه همان سال نیز فرمودند «اسرائیل می‌خواهد به دست عمال خود اقتصاد شما را قبضه کند، تجارت شما را از بین ببرد، بازار مسلمین را قبضه کند. شاه به تبعیت از اسرائیل، آمریکا و اجانب به اسلام حمله ور شده است. امروز اسرائیل در ایران حکومت می‌کند و شاه نوکر اسرائیل است.» ایشان همچنین سال ۴۶ و در زمان جنگ ۶ روزه فرمودند «اسرائیل با حمایت آمریکا و سکوت مرگبار دولت‌های اسلامی به اسرائیل کمک می‌کند و شاه به جای کمک به ملت ایران در خدمت آمریکاست.»

سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین همان شیرخواران در گهواره‌ای بودند که امام (ره) آنها را سرباز خود می‌دانست

وی در ادامه یادآور شد: آن زمان یاران امام (ره) می‌گفتند ما تعجب می‌کردیم ایشان چگونه به این شدت به موضوع اسرائیل و آمریکا پرداختند و می‌گفتند مشکل امام (ره) نسبت به شاه این بود که شاه، نوکر آمریکا و اسرائیل است. بعد از آن نیز افرادی در دانشگاه و حوزه به ایشان می‌گفتند شما قرار است با چه کسانی در مقابل رژیم ستمشاهی و صهیونیستی بایستی که اینگونه سخن می‌گویی و امام (ره) در جواب آنها فرمودند «سربازان من شیرخوارانی هستند که بزرگ می‌شوند و کار را در دست می‌گیرند.» امروز این دو سید بزرگوار همان شیرخواران هستند که در محیط اشغال شده، در فقر، در استضعاف و در ظلم چشم به جهان گشودند، در دوران نوجوانی به نجف رفتند و بعد از انقلاب به حوزه علمیه قم آمدند و سرنوشت آنها این شد که مسیر تاریخ را تغییر دادند.

قالیباف در ادامه با اشاره به مسیر تاریخی که دبیران کل حزب الله آنها را تغییر دادند، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی بعد از پایان جنگ جهانی دوم که سازمان ملل آن را با خیانت همیشگی انگلیس ملعون و آمریکای جنایتکار تثبیت کرده و در سال ۱۹۴۴ به رسمیت شناخت، این مسیر را تا به امروز طی کرد. کار این رژیم کودک کش در طول تاریخ، جنگ، صلح، جنگ، آتش بس و جنگ بوده و این مسیر را تا به امروز طی کرده است.

رژیم صهیونیستی همواره به دنبال جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی بوده است

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به اشغالگری‌های اسرائیل در طول تاریخ گفت: مقام معظم رهبری نیز فرمودند که آنها همواره به دنبال جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی هستند و تاریخ این را به وضوح نشان می‌دهد. طی ۷۶ سال این رژیم نامشروع همواره در حال سرزمین گشایی بوده است. در صلح نیز اینگونه رفتار کرد که نتیجه آن را در معاهدات کمپ دیوید، اسلو ۱ و اسلو ۲ می‌بینید. حتی یاسر عرفات با آنها کنار آمد، اما بعد از مرگ وقتی نبش قبر کردند با آزمایش‌ها ثابت شد که او را نیز ترور بیولوژیک کرده بودند. یعنی این رژیم در قبال کسی که با او مذاکره می‌کند نیز دست به ترور می‌زند.

وی در ادامه با بیان اینکه سید عزیز ما در این فضا و درست در سال ۱۹۸۲ که «مناخیم بگین» جنوب لبنان را اشغال کرد، می‌زیست و مجموعه حزب الله را شکل داد و پای آن ایستاد، یادآور شد: دبیران کل حزب الله این علم را در دست گرفتند و جلو آمدند. امام (ره) نیز در این مسیر تا پیروزی انقلاب همواره می‌فرمودند: «فلسطین موضوع نخست جهان اسلام است» شما نیز دیدید که بعد از پیروزی انقلاب، اولین گام با درایت امام (ره) برای اینکه جهان اسلام را موضوع اصلی مبارزه با ظلم کنند و این رژیم سرتاپا جنایتکار را دشمن اسلام و مسلمین و بشریت معرفی کنند این بود که جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به نام روز قدس نامگذاری کردند.

ثمره اتحاد شیعیان حزب‌الله، پیروزی در برابر رژیم صهیونیستی بود

دکتر قالیباف در ادامه با یادآوری اینکه شهید سیدعباس، شهید سیدهاشم و شهید سیدحسن تربیت شده همین حوزه علمیه قم بودند و در سرزمین خود، مسیر را تغییر دادند، گفت: جنگ‌هایی که در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی رخ داد میان دول عربی و رژیم صهیونیستی رخ داد باعث شد آنها در برابر این رژیم همواره با شکست رو‌به‌رو شوند. در حالی که امام (ره) مسیر را عوض کرد و این دو سید و شهید عزیز و سایر شهدا این پرچم را برداشتند و برای اسلام و عزت مسلمین و امت اسلامی و برای مبارزه با ظلم بیّن افتخار آفریدند و اینها بودند که رژیم صهیونیستی را با مبارزه‌ای که کردند از بیروت و دروازه‌های بیروت تا مرز‌های لبنان بیرون راندند و آنها را اخراج کردند و پای مبارزه خود ایستادند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به جنگ ۳۳ روزه که در سال ۲۰۰۶ رخ داد و ظرفیت‌های بزرگی از آنجا شکل گرفت، اظهار داشت: آنها لحظه‌ای در این مبارزه درنگ نکردند، بهانه جویی نکردند و به تمام معنا وحدت را حفظ کردند. ما روز‌هایی را به یاد داریم که حزب اَمَل و حزب الله که از شیعیان لبنان بودند مدام با یکدیگر درگیری داشتند، اما با درایت و پختگی با هم متحد شدند و ثمره آن نیز، این پیروزی‌ها و خروج رژیم صهیونیستی بود. ثمره آن وارد شدن در عرصه اجتماعی بود.

ورود بی‌درنگ حزب‌الله به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی باعث پیروزی آنها در رقابت‌های انتخاباتی شد

وی در ادامه با بیان اینکه شهید سیدهاشم در حوزه اجتماعی لحظه‌ای درنگ نکرد و بعد از این پیروزی‌ها در عرصه سیاسی نیز لحظه‌ای درنگ نکردند، یادآور شد: خاطرم است اولین دوره‌ای که حزب الله در رقابت‌های سیاسی شرکت کرد و پیروز انتخابات شد، جشن باشکوهی در بعلبک، بقاع و بیروت توسط حزب الله و امل و شیعیان برگزار شد که همه حاصل زحمات این شهدای گرانقدر بود. امروز موضوع فلسطین نیز صرفا موضوع امت اسلامی نیست بلکه موضوع جهانی و موضوع بشریت است.

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به نظرسنجی نیویورک تایمز میان مردم آمریکا پیش از جنگ و بعد از جنگ، گفت: پیش از جنگ مردم در آمریکا ۴۷ درصد حامی اسرائیل و ۲۰ درصد طرفدار فلسطین بودند و بعد از جنگ نیز نظرسنجی دیگری انجام شد که با ۱۳ درصد کاهش، ۳۴ درصد مردم آمریکا طرفدار رژیم صهیونیستی بودند و با ۱۵ درصد افزایش، ۳۵ درصد طرفدار فلسطین بودند و این وضعیت در قلب آمریکاست.

حزب الله، در خون، رگ و قلب مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه فلسطین نه تنها موضوع جامعه اسلامی بلکه موضوع جامعه بشریت است که همه حاصل مجاهدت‌های این شهدای بزرگوار است، اظهار داشت: در سفری که بعد از شهادت سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی الدین به لبنان داشتم دیدم شرایط بسیار سخت است ولی اگر آنجا گفتم حزب الله بیش از هر زمان دیگری زنده است، شعار نبود بلکه یک حقیقت بود. برخی به من گفتند اینگونه نیست، اما من گفتم علیرغم اینکه در مسیر مبارزه قطعا فراز و نشیب‌هایی داشتیم و آسیب دیدیم، اما نباید احساس کنیم که حزب الله و جبهه مقاومت ضعیف شده و اگر اینگونه تصور کنیم، غلط و انحراف است چرا که آنها مثل گذشته زنده هستند.

وی ادامه داد: آنها از حادثه پیجر‌ها و شهادت کادر‌های میانی گفتند و اینکه دشمن آنها را بمباران کرده و دبیران کل حزب الله به شهادت رسیده‌اند. اما بعد از آن دیدیم که دو ماه تمام ۵ و ۶ لشکر از اسرائیل به جنوب لبنان اعزام شد و در قالب نیرو‌های پیاده و پهپاد و هواپیما حمله کردند، اما یک گام هم نتوانستند پیش بروند و همه اینها بعد از شهادت این دو سید بزرگوار بود پس حزب الله زنده است. حزب الله در خون، رگ و قلب مردم است.

جریان مقاومت قابل تغییر نیست، چون مردم پای کار آمدند/ جنگ مقاومت و رژیم صهیونیستی، جنگ وجودی و جوهری است

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه اگر حزب الله و جبهه مقاومت ضعیف بود چرا هر روز نمایندگان آمریکا و انگلیس به این منطقه فشار می‌آورند و به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند، عنوان کرد: آنها از این ناحیه احساس خطر می‌کنند و قدرت حزب الله و مقاومت را دیده‌اند. درس ما این است که امت اسلامی در کنار مقاومت ایستادند. بی توجهی دولت و همکاری آنها و اینکه حرف از طرح آبراهام زده می‌شود و برخی دولت‌های کشور‌های اسلامی با این رژیم ارتباط برقرار می‌کنند، نباید باعث شود تصور کنید آنها می‌توانند جریان مقاومت را تغییر دهند. موفقیت ما از زمانی آغاز شد که مردم پای کار آمدند.

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه با اشاره به فرمایش امام (ره) مبنی بر اینکه اگر هر نفر یک سطل آب بریزد رژیم صهیونیستی محو می‌شود، ابراز داشت: ما باید این سطل آب را به درستی تعبیر و تفسیر کنیم و ببینیم دقیقا چگونه مسیر را دنبال کنیم. تردید نکنید رژیم صهیونیستی هرگز از امت اسلامی دست بر نمی‌دارد. جنگ ما یک جنگ وجودی و جوهری است و یک بحث سیاسی یا جنگ اقتصادی نیست. این باور ماست و این مسیری است که باید طی کنیم و وظیفه خود را در آن به درستی انجام دهیم.

ما هرگز آغازگر هیچ جنگی نبودیم/ عملیات‌های وعده صادق ۱، ۲ و ۳ در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی بود

وی در ادامه با بیان اینکه این مجالس، مجالس ذکر و یاد نام شهدا و در حقیقت مجلس یادآوری و غفلت نکردن بنده و امثال بنده و یکایک ماست که بدانیم مدیون شهدا و امام شهدا هستیم، اظهار کرد: امروز مقام معظم رهبری این پرچم را بعد از امام (ره) با درایت و هوشمندی در جبهه مقاومت پیش بردند و این افتخار و پیروزی بزرگ نصیب ما شد که طی این ۷۰ سال نشده بود و بالاخره رژیم کودک کش طعم جنگ و شکست را چشید چرا که تا کنون گلوله‌ای در تل آویو به زمین نیامده بود و همواره یک طرفه بر امت اسلامی و کشور‌های اسلامی تاخته بود.

دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه ما هرگز جنگی را آغاز نکردیم و به دنبال جنگ نبودیم بلکه باور‌های خود را دنبال می‌کردیم، گفت: آنها پیش دستی کردند و جنگ را آغاز کردند و عملیات وعده صادق ۱، ۲ و ۳ در پاسخ به جنایات آنها بود. این ضربه شست را خورد که، چون مطلع هستم می‌گویم تا جایی که از روز هفتم و هشتم جنگ ۱۲ روزه از ونس معاون اول رئیس جمهور آمریکا گرفته تا ویتکاف به شدت به دنبال توقف جنگ بودند. قدرت آتش و نحوه عملیات با همه اینکه ما در آغاز جنگ غافلگیر شدیم آنها را زمین گیر کرد. ما در بروز جنگ غافلگیر نشدیم، اما در نحوه مانور دشمن غافلگیر شدیم، اما بعد از چند ساعت دیدید که قدرت ما و ضعف آنها چگونه است.

دکترین نظامی ایران، موشک‌پایه و دکترین نظامی رژیم صهیونیستی هواپایه است

رئیس مجلس در ادامه به مقایسه و تفاوت میان دکترین نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: دکترین دشمن در حوزه قدرت نظامی، هواپایه است و برتری هوایی دارد و ما نیز در دکترین نظامی خود موشک‌پایه هستیم و اگر ما در هوا ضعف داشتیم، آنها در هوا و زمین ضعف داشتند. در زمین دیدید که حزب الله چگونه جواب آنها را داد. امروز حماس و جهاد اسلامی قریب به ۲ سال است که در غزه مقاومت می‌کنند. غزه‌ای که یک زندان روباز است، اما هنوز از سمت آن موشک به اسرائیل پرتاب می‌شود و تلفات می‌دهد از این رو زمین هم در دست آنها نیست. همه تجهیزات و گنبد آهنین آنها هم نتوانست جلوی آن را بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به فرق ماهوی میان عملیات‌های وعده صادق ۱ و ۳ و ۱۲ روزی که عملیات وعده صادق ۳ صورت گرفت، گفت: در عملیات وعده صادق ۳ بین روز‌های اول تا دوازدهم تفاوت وجود دارد چرا که ما در مقطعی با یک موشک، حیاتی‌ترین مرکز آنها را زدیم و آنها متوجه شدند دیگر لازم نیست ۳۰۰ پهپاد با ۱۰۰ موشک شلیک شود تا بخشی از آنها به نقطه مربوطه اصابت کند و به جایی رسیدیم که یک موشک شلیک کردیم و همان به مهم‌ترین مرکز تحقیقاتی آنها اصابت کرد و این حاکی از ضعف آنهاست.

سرداران شهید جنگ ۱۲ روزه، ثمره ۴۰ ساله اخیر بودند

دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به آسیب‌هایی که در طول جنگ دیدیم و شهدایی که از دست دادیم، عنوان کرد: ما یک نسل و یک کادر از افرادی که طی ۴۰ سال اخیر تربیت شده بودند را از دست دادیم. شهدا و سرداران ایرانی از جمله شهید باقری، شهید رشید، شهید سلامی، شهید حاجی زاده، شهید محرابی و همه شهدا، تجربه و ثمره ما از ابتدای انقلاب و حتی پیش از انقلاب بودند. شهید رشید از پیش از انقلاب و از سن قبل از ۲۰ سالگی در زندان ساواک محکوم به اعدام شده بود و در طول دفاع مقدس نیز یک نخبه جنگی در جبهه بود که از دست دادن آنها خسارت است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر ضرورت پذیرش اشکالات، عنوان کرد: جنگ فراز و نشیب دارد چنانچه در جنگ با صدام نیز وجود داشت، اما ما از حرکت در مسیر خود سست نمی‌شویم و این باور ماست که مقاومت زنده و پرقدرت است. من به رهبر حزب الله، شیخ نعیم قاسم افتخار کردم که زمانی که در فشار بود و هیأت آمریکایی به لبنان آمد، با صراحت تمام بیان کرد که اگر در این دوراهی قرار بگیریم که اسلحه را کنار بگذاریم یا شهادت را انتخاب کنیم قطعا شهادت را انتخاب می‌کنیم و همین آنها را وادار به عقب نشینی کرد و این مسیر ماست.

شرایط اجتماعی اسرائیل حاکی از تاب‌آوری پایین جامعه آنهاست

وی در ادامه به تحلیل شرایط اجتماعی رژیم صهیونیستی پرداخت و در این زمینه به آمار‌های ارائه شده از سوی این رژیم اشاره کرد و یادآور شد: طی نظرسنجی که با موضوع تاب آوری صورت گرفت، مردم رژیم صهیونیستی تنها ۳۷ درصد خوش بینی درباره پیروزی در جنگ دارند، خوش بینی آنها به انسجام اجتماعی ۲۷ درصد و خوش بینی به اقتصاد نیز ۳۰ درصد است. آنها در یک سرزمین اشغالی هستند. مردم اجاره‌ای به این سرزمین رفته‌اند و خودشان به خانه‌های خود باز می‌گردند و آنجا را خانه اصلی خود نمی‌دانند و ملت واقعی نیستند. این آمار خود رژیم است که در این زمان ۲۰ هزار نفر آمدند و ۷۰ هزار نفر اسرائیل را ترک کردند. این شرایط اجتماعی آنهاست.

دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی ما مکلف هستیم و وظیفه داریم با همه وجود انسجام اجتماعی در داخل کشور و ملت خود را حفظ کنیم، گفت: انصافا ملت ایران اوج پختگی و محبت و اوج گذشت و مردانگی را از خود نشان داد و با همه مشکلاتی که داشتند و با همه کم کاری‌ها و ندانم کاری‌هایی که ما مسئولان داشتیم، یکپارچه پای نظام ایستادند. هسته سخت ما ۲ میلیون نفر و ۲۰ میلیون نفر نیست بلکه در داخل و خارج ۹۰ میلیون نفر هسته سخت داریم که در مقابل اسرائیل ایستادند و مکلف هستیم این انسجام و یکپارچگی را حفظ کنیم.

مجلس برای حل مشکلات اقتصادی به دولت کمک می‌کند/ دشمن به دنبال خدشه‌دار کردن انسجام ملی است

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید قطعا باید در حوزه مسائل اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات، اوضاع را ساماندهی کند، اظهار داشت: ما در مجلس در خدمت دولت هستیم و به آنها کمک می‌کنیم که سر و سامان بدهیم. ما در کشورمان ظرفیت‌های ویژه‌ای داریم که اگر به درستی مدیریت شود و تلاش کنیم می‌توانیم این نابسامانی‌ها را برطرف کنیم. این قابل قبول نیست که مردم شرایط سخت اقتصادی داشته باشند و طبیعتا دشمن نیز متمرکز بر این است که این انسجام و وحدت ما را به هر بهانه‌ای خدشه دار کند. همه ما به سهم خود باید تلاش کنیم و مجاهدت کنیم تا انسجام را حفظ کنیم و پیش برویم.