تمهیدات دولت درخصوص خنثی سازی اثرات مکانیزم ماشه/ شاید تا ۸ دهک، هر ماه بسته معیشتی دریافت کنند

سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اقدامات دولت برای رفع نگرانی مردم در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی،‌ گفت: دولت از قبل تدابیر لازم را برای هرگونه احتمالی که از سوی طرف‌های مقابل بوده است در کمیته‌های مختلف پیش‌بینی کرده است.

دبیر هیات دولت تاکید کرد: در دولت خصوصا در مورد مسائل اقتصادی طرح‌های مختلفی تهیه شده و معیشت مردم و تثبیت قیمت‌ها برای بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفته است است. در خصوص تأمین ارز مورد نیاز و بخش‌هایی که مورد نیاز همه افراد جامعه است، خوشبختانه تصمیمات بسیارخوبی در دولت اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: دولت ضمن این که تمام تلاشش را در سطح بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی و با رایزنی با کشورهایی که طرف‌های ما بودند برای توقف مکانیسم ماشه به کار گرفته است، همزمان که مذاکرات انجام می‌شد، در داخل هم شرایطی را تعریف کرده است که مردم در فشار قرار نگیرند.

تقوی‌نژاد درباره این‌که دولت چه تمهیداتی برای ثبات بازار و مباحث تورمی در پیش گرفته است، گفت: دولت در این زمینه بسته‌ای را فراهم کرده است، حتی قبلا ۴ دهک مورد توجه بود که برای‌شان کالای اساسی تأمین می‌شد اما دولت این دهک‌ها را بالا برده است و شاید الان حتی تا ۸ دهک مورد بحث است که هرماه حداقل یک بسته معیشتی را به آنها اهدا شود.

وی بیان کرد: در مورد بسیاری از کالاهای دیگری که در بسته معیشتی نیستند هم روی ثبات قیمت و تنظیم بازار تصمیم گیری شده است.

