بازدید معاون وزارت بهداشت از مراکز جامع خدمات بهداشتی در دوحه
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز به همراه هیأت همراه و به دعوت وزارت بهداشت عمومی قطر از دو مرکز جامع خدمات بهداشتی «سدره» ویژه کودکان و نوجوانان و «سد» ویژه بزرگسالان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر بهداشت به منظور شرکت و سخنرانی در ششمین اجلاس جهانی سلامت روان در دوحه قطر حضور دارد و در جریان این بازدیدها رئیسی، معاون بهداشت و هیأت ایرانی با مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان این دو مرکز به تبادل نظر پرداختند.
بر اساس گزارش وبدا، همچنین خدمات مختلف حوزه سلامت از جمله پزشکی خانواده، سلامت روان و مراقبت از مادران مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.