اوحدی در گفتوگو با ایلنا:
خانواده همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت حمایت بنیاد شهید قرار گرفتند/ هیچ خانواده شهیدی نداریم که در هتل مستقر باشد
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تمامی خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه احراز هویت و تحت حمایت بنیاد شهید قرار گرفتهاند و خدمات قانونی به آنها ارائه میشود.
سعید اوحدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت خانواده شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: در خصوص خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنایتی که استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی انجام دادند باید بگویم همه خانوادهها احزار شهادت عزیزانشان انجام شد و تحت حمایت بنیاد شهید قرار گرفتند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: هر خدماتی که در قانون تصریح شده که به خانواده معظم شهدا و جانبازان و آزادگان داده شود حتما به بازماندگان جنگ تحمیلی دوازده روزه داده خواهد شد.
وی درباره اسکان بازماندگان جنگ تحمیلی دوازده روزه و انتقاداتی نسبت به این مسئله به وجود آمد، گفت: بنیاد شهید درخصوص خانواده معظم شهدا مسئولیت دارد و هماهنگی که با شهرداری تهران و در استانها با استانداران انجام شد، خوشبختانه میتوانم بگویم که هیچ موردی از انتقاد جدی وجود نداشته است.
اوحدی خاطرنشان کرد: اگر هم از خانواده معظم شهدا کسانی هستند که خانههای آنان تخریب شده و آسیب جدی دیده و مشکل جدی داشتند، حتما تقاضای من این است که به بنیاد شهید مراجعه کنند، یک ارتباط خوبی بین بنیاد شهید و شهرداریها و استانداریها وجود دارد تا این خانوادهها مشکلی نداشته باشند.
وی ادامه داد: درخصوص مجموعههای مردمی کشور که آنها هم دچار آسیب جدی شدند، حتما دولت و سازمان برنامه و بودجه با مصوبات و انصافا پشتیبانی بسیار خوبی که داشتند، حمایت میکنند و به نظرم مسیر خوبی رفتند.
رئیس بنیاد شهید درباره انتقاد برخی از بازماندگان جنگ تحمیلی که در هتلها اسکان دارند و بلاتکیف هستند، بیان کرد: من آن را خبر ندارم چون مسئولیتش با ما نیست ولی ما هیچ خانواده شهیدی را از جانب بنیاد شهید نداریم که در هتل مستقر باشند.