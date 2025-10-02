جمعه؛ اعلام خشم ملت ایران از جنایات رژیم صهیونی در حمله به کاروان صمود در کشور

«بسم الله الرحمن الرحیم

کاروان صمود نماد ایستادگی ملت‌های آزاده در برابر ظلم و جنایت و حرکتی شجاعانه در حمایت از فلسطین و مقابله با محاصره غیر انسانی مردم مظلوم غزه است.

رژیم حیوان صفت و کثیف صهیونیستی با حمله به مردم صلح طلب و عدالت جو ماهیت منحوس خود را بیش از پیش نمایان ساخت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن حمایت از این حرکت انسانی و محکومیت رژیم کودک کش صهیونیستی از نمازگزاران جمعه این هفته در سراسر کشور دعوت کرد ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از حرکت آزادگان کاروان صمود و محکومیت حمله وحشیانه به این کاروان خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریادهای مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا اعلام نمایند.»