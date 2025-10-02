خبرگزاری کار ایران
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در اطلاعیه ای از نمازگزاران جمعه دعوت کرد

جمعه؛ اعلام خشم ملت ایران از جنایات رژیم صهیونی در حمله به کاروان صمود در کشور

کد خبر : 1694799
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در اطلاعیه ای از نمازگزاران جمعه این هفته در سراسر کشور دعوت کرد ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از حرکت آزادگان کاروان صمود و محکومیت حمله وحشیانه به این کاروان خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریادهای مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا اعلام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

کاروان صمود نماد ایستادگی ملت‌های آزاده در برابر ظلم و جنایت و حرکتی شجاعانه در حمایت از فلسطین و مقابله با محاصره غیر انسانی مردم مظلوم غزه است.

رژیم حیوان صفت و کثیف صهیونیستی با حمله به مردم صلح طلب و عدالت جو ماهیت منحوس خود را بیش از پیش نمایان ساخت.

 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن حمایت از این حرکت انسانی و محکومیت رژیم کودک کش صهیونیستی از نمازگزاران جمعه این هفته در سراسر کشور دعوت کرد ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از حرکت آزادگان کاروان صمود و محکومیت حمله وحشیانه به این کاروان خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریادهای مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا اعلام نمایند.»

