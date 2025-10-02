خبرگزاری کار ایران
بقایی:

بیانیه گروه ۷ راجع به بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران، قلب واقعیت و مزورانه است

سخنگوی وزارت امور خارجه، بیانیه گروه ۷ راجع به موضوع هسته‌ای ایران را مزورانه و قلب واقعیت دانست و محکوم کرد.

به گزارش ایلنا،اسماعیل بقائی  استقبال کشورهای عضو گروه ۷ از اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا از بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، که با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام و بدون هیچ توجیه قانونی یا متطقی صورت گرفته است، را به منزله حمایت آنها از یک اقدام ناقض حقوق بین‌الملل دانست و تاکید کرد که این موضع‌گیری گروه ۷ به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و ناموجه اقدام مزبور را تغییر دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری تعرض نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک با هماهنگی و همکاری آمریکا و متعاقبا حمله مستقیم آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، ادعای گروه ۷ مبنی بر اینکه "سه کشور اروپایی و آمریکا بارها با حسن نیت راهکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از پس‌گشت و نیل به راه حل مذاکره‌شده جامع و پایدار ارائه کردند" را کذب محض و وارونه‌نمایی حقیقت توصیف و خاطرنشان کرد که اساسا آمریکا به دلیل خروج غیرقانونی و یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و متعاقبا نقض‌های مستمر حقوق بین‌الملل در ارتباط با ایران و کارشکنی در مسیر اجرای برجام، مسبب و عامل اصلی بروز وضعیت کنونی است.

سه کشور اروپایی نیز به دلیل تبعیت از آمریکا و قصور در ایفای تعهدات و همچنین حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در  تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه تنها مرتکب "عدم اجرای عمده" تعهدات برجامی شدند بلکه با سوء نیت آشکار همه ابتکارها و تلاش‌های ایران برای دیپلماسی را نادیده گرفتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به بی‌تفاوتی کشورهای عضو گروه ۷ نسبت به زرادخانه اتمی رژیم نسل‌کش صهیونیستی، روبکرد این کشورها در قبال موضوع عدم اشاعه را منافقانه توصیف کرد و تاکید نمود این ۷ کشور به دلیل عملکرد مزورانه و غیرمسئولانه در قبال حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی فاقد هرگونه صلاحیت اخلاقی برای پند دادن به دیگران هستند.

 

