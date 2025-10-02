حجتالاسلام والمسلمین منتظری:
امنیت پایدار کشور مرهون خون پاک شهداست
رئیس دیوان عالی کشور در جریان سفر به استان بوشهر و دیدار با شهدای امنیت و علمای اهل سنت تاکید کرد: نقش علما در حفظ آرامش اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج عدالت بسیار مهم است.
به گزارش ایلنا، رئیس دیوان عالی کشور، در جریان سفر به استان بوشهر با حضور در شهرستان عسلویه، مجموعهای از برنامههای قضایی، فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار قرار داد.
رئیس دیوان عالی کشور با حضور در گلزار شهدای گمنام منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی با قرائت فاتحه و نثار گل، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری سپس به دادگستری شهرستان عسلویه رفت و ضمن بازدید میدانی از بخشهای مختلف قضایی و اداری، روند رسیدگی به پروندهها، نحوه ارائه خدمات، تکریم ارباب رجوع و وضعیت کلی دستگاه قضایی شهرستان را مورد بررسی قرار داد.
رئیس دیوان عالی کشور با حضور در شهر نخل تقی، با خانواده شهید احمد عبداللهزاده، از شهدای مدافع امنیت که در حادثه تروریستی دادگستری زاهدان به شهادت رسید، دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با گرامیداشت مقام این شهید، از استقامت و صبوری خانوادههای شهدا قدردانی نمود و امنیت پایدار کشور را مرهون خون پاک شهدا دانست.
از دیگر برنامههای مهم رئیس دیوان عالی کشور در این سفر، دیدار صمیمانه با علمای اهل سنت شهرستان عسلویه بود.
وی در این دیدار، بر وحدت و انسجام اسلامی تأکید کرد و نقش علما را در حفظ آرامش اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج عدالت بسیار مهم دانست.
علمای اهل سنت نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم، از توجه دستگاه قضایی به مناطق جنوبی کشور و مسائل مردم منطقه قدردانی کردند.
گفتنی است؛ از برنامههای مهم دیگر رئیس دیوان عالی کشور که در شهرستان عسلویه برگزار میشود، برگزاری آیین آزادی تعدادی از زندانیان نیازمند مالی با هدف اجرای سیاستهای قضازدایی، کمک به بازگشت دوباره زندانیان به جامعه، و ترویج فرهنگ گذشت و حمایت مردمی و حضور در مراسم اهدای تعدادی از اسناد رسمی اراضی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به ذینفعان و سازمانهای مرتبط، در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و شفافسازی مالکیتها در این منطقه و دیدار با مردم و اهالی این منطقه در یکی از مساجد شهر حضور در بین مردم و اهالی در مسجد جامع عسلویه در راستای ارتباط بی واسطه با مسئولان قضایی خواهد بود.