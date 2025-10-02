از مداخلات پرهزینه و ناکارآمد پرهیز کنید

به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی امور رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری که در کوشک هنر که در‌ مجموعه عباس آباد برگزار شد، گفت: پیوند گردشگری با صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، خوراک و پوشاک می‌تواند به زنجیره‌ای گسترده از مشاغل منجر شود. ایران با تنوع مقاصد فرهنگی، طبیعی و علمی ظرفیت آن را دارد که «هر فصل» به «فصل سفر» تبدیل شود.

او با بیان اینکه «ضریب پیوند گردشگری با صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، خوراک و پوشاک» این بخش را به یک کارخانه بوم‌گردی و زنجیره مشاغل تبدیل می‌کند، افزود: تجربه کشورهای پیشرو منطقه نشان می‌دهد هرجا به تسهیل ورود گردشگران توجه شده، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. نخستین گام در این مسیر «تسهیلگری هوشمند دولت» و پرهیز از مداخلات پرهزینه و ناکارآمد است.

قائم پناه اضافه کرد: از گردشگری فرهنگی، رویداد و غذا تا سلامت، آموزش، رصد ستارگان در کویر و حتی گردشگری صنعتی و علمی، هرکدام از این مقاصد امضای خاص ایران است و می‌تواند هر فصل را به فصل سفر تبدیل کند.

معاون اجرایی امور رئیس جمهور گفت: امروز گردشگری به استانداردسازی تجربه و صنایع انسانی نیاز دارد. باید با مشارکت تشکل‌ها، خدمات را به‌روز و ارزیابی کنیم.

او بر آموزش‌های کوتاه‌مدت و مهارت‌محور برای راهنمایان گردشگری، مدیران هتل‌ها، آشپزخانه‌ها و برگزارکنندگان رویداد تأکید کرد و افزود: روایتگری منسجم از ایران یکی از ضروریات توسعه گردشگری است، این روایت باید هم میراث فرهنگی را بازنمایی کند، هم حکمت ادبی را بچشاند و هم زندگی روزمره مردم را نشان دهد. در پلتفرم‌های مختلف باید با تصاویر اصیل و همکاری شرکت‌های تبلیغاتی منتشر شود.

قائم پناه به موضوع تأمین مالی و جذب سرمایه اشاره کرد و افزود: مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی باید فعال شوند. مقررات صدور مجوزها باید چابک و دیجیتال شود تا کارآفرین مطمئن باشد سرمایه‌اش در پیچ‌وخم اداری فرسوده نمی‌شود.

معاون اجرایی امور رئیس‌جمهور ادامه داد: توجه به بازار سرمایه، تقویت گردشگری مذهبی و سلامت همراه با حفظ پروازهای مستقیم و در نهایت پایداری و مسئولیت‌پذیری در برابر طبیعت و فرهنگ از اولویت‌های اصلی در حوزه گردشگری است.

