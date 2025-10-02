خبرگزاری کار ایران
از مداخلات پرهزینه و ناکارآمد پرهیز کنید

مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته تهران با حضور وزیر ارتباطات، معاون اجرایی رئیس جمهور، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، اعضای شورای شهر، معاون گردشگری کشور، معاون صنایع دستی و فعالان عرصه گردشگری در کوشک باغ هنر برگزار شد.

به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی امور رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری که در کوشک هنر که در‌ مجموعه عباس آباد برگزار شد،  گفت: پیوند گردشگری با صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، خوراک و پوشاک می‌تواند به زنجیره‌ای گسترده از مشاغل منجر شود. ایران با تنوع مقاصد فرهنگی، طبیعی و علمی ظرفیت آن را دارد که «هر فصل» به «فصل سفر» تبدیل شود.

او با بیان اینکه «ضریب پیوند گردشگری با صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، خوراک و پوشاک» این بخش را به یک کارخانه بوم‌گردی و زنجیره مشاغل تبدیل می‌کند، افزود: تجربه کشورهای پیشرو منطقه نشان می‌دهد هرجا به تسهیل ورود گردشگران توجه شده، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. نخستین گام در این مسیر «تسهیلگری هوشمند دولت» و پرهیز از مداخلات پرهزینه و ناکارآمد است.

قائم پناه اضافه کرد: از گردشگری فرهنگی، رویداد و غذا تا سلامت، آموزش، رصد ستارگان در کویر و حتی گردشگری صنعتی و علمی، هرکدام از این مقاصد امضای خاص ایران است و می‌تواند هر فصل را به فصل سفر تبدیل کند.

معاون اجرایی امور رئیس جمهور گفت: امروز گردشگری به استانداردسازی تجربه و صنایع انسانی نیاز دارد. باید با مشارکت تشکل‌ها، خدمات را به‌روز و ارزیابی کنیم.

او بر آموزش‌های کوتاه‌مدت و مهارت‌محور برای راهنمایان گردشگری، مدیران هتل‌ها، آشپزخانه‌ها و برگزارکنندگان رویداد تأکید کرد و افزود: روایتگری منسجم از ایران یکی از ضروریات توسعه گردشگری است، این روایت باید هم میراث فرهنگی را بازنمایی کند، هم حکمت ادبی را بچشاند و هم زندگی روزمره مردم را نشان دهد. در پلتفرم‌های مختلف باید با تصاویر اصیل و همکاری شرکت‌های تبلیغاتی منتشر شود.

قائم پناه به موضوع تأمین مالی و جذب سرمایه اشاره کرد و افزود: مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی باید فعال شوند. مقررات صدور مجوزها باید چابک و دیجیتال شود تا کارآفرین مطمئن باشد سرمایه‌اش در پیچ‌وخم اداری فرسوده نمی‌شود.

معاون اجرایی امور رئیس‌جمهور ادامه داد: توجه به بازار سرمایه، تقویت گردشگری مذهبی و سلامت همراه با حفظ پروازهای مستقیم و در نهایت پایداری و مسئولیت‌پذیری در برابر طبیعت و فرهنگ از اولویت‌های اصلی در حوزه گردشگری است.

 

