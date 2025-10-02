خبرگزاری کار ایران
روز چهارشنبه صورت گرفت؛

گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و پاکستان

وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه در تماس تلفنی راجع به روابط دوحانبه و تحولات بین‌المللی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا،سیدعباس عراقچی  و محمد اسحاق  وزیر امور خارجه پاکستان  با یکدیگر به صورت تلفنی به گفت‌وگو پرداختند.

طرفین در این تماس تلفنی ضمن با اشاره به اهمیت همکاری‌ها میان دو کشور در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دوجانبه و در سطح سازمان‌های بین‌المللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مساله جهان اسلام دانسته و خواستار اقدام فوری و موثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان و مواخذه و مجازات جنایتکاران دانستند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن  قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت، تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خاتمه‌یافته تلقی شود.

انتهای پیام/
