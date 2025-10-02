پزشکیان در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان هرمزگان:
اختیار را باید به همان منطقهای سپرد که موضوع مربوط به آن است
رئیس جمهور با اشاره به مزیتهای جغرافیایی و راهبردی استان هرمزگان اظهار داشت: این منطقه در حاشیه خلیج فارس قرار دارد و امکان دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و توسعه روابط تجاری و اقتصادی را فراهم میکند. اگر نگاه متفاوتی به ظرفیتهای این منطقه داشته باشیم، میتوان منطقهای بسیار آباد و پیشرفته ایجاد کرد، کافی است وضعیت موجود را نپذیریم و برای آینده، نقشهای علمی، دقیق و بومی طراحی کنیم.
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان ظهر امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر استانی به هرمزگان، در نشست با سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی استان، با بیان اینکه دولت آماده هرگونه پشتیبانی برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی است، تأکید کرد: هر کاری که از دست ما برآید، چه در حوزه اختیارات و چه در زمینه پشتیبانی، برای آمادهسازی بستر تلاش و فعالیت شما کوتاهی نخواهیم کرد.
رئیسجمهور با اشاره به روند تمرکززدایی در دولت تصریح کرد: تصمیم گرفتهایم اختیارات را از مرکز به استانها منتقل کنیم، تا دیگر اینگونه نباشد که برخی در پایتخت بنشینند و برای نقاط مختلف کشور تصمیم بگیرند. اختیار را باید به همان منطقهای سپرد که موضوع مربوط به آن است.
پزشکیان با انتقاد از تمرکزگرایی اظهار داشت: به بسیاری از افرادی که برای طراحی برنامهها اصرار دارند در تهران سازمان ایجاد کنند، گفتهام اگر میخواهید کار کنید، به همان منطقه بروید؛ اختیار میدهیم، ساختار میدهیم، اما اجازه نمیدهیم از تهران برای آنجا تصمیمگیری شود.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم درک میدانی از مسائل استانها گفت: قرار است به منطقه بیاییم، از نزدیک ببینیم و تصمیم بگیریم، چون با حرف و گزارش نمیتوان واقعیت را درک کرد.
پزشکیان اضافه کرد: مشکلاتی که اکنون کشور با آن مواجه است، ایجاب میکند که مسیر توسعه را به سمت خلیج فارس هدایت کنیم. اکنون تهران، کرج و قزوین با بحران آب روبرو هستند و این بحران به راحتی قابل حل نیست.
رئیسجمهور با ارائه آماری از وضعیت بارندگی اظهار داشت: سال گذشته میزان بارندگی ۱۴۰ میلیمتر بود، در حالیکه استاندارد آن ۲۶۰ میلیمتر است؛ یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشتهایم. امسال نیز شرایط به همان میزان بحرانی است.
پزشکیان ادامه داد: کاهش آب پشت سدها، خشکشدن برخی چاهها و هزینههای بالای انتقال آب از مناطق دیگر، همه نشاندهنده ضرورت تغییر رویکرد است. اگر بخواهیم از این منطقه آب به تهران ببریم، هزینه هر مترمکعب تا ۴ یورو خواهد بود؛ یعنی حدود ۵۰۰ هزار تومان.
رئیسجمهور تأکید کرد: توسعه بدون توجه به تناسب منابع و مصارف، نتیجهای جز نابودی نخواهد داشت. اگر کسی نتواند این تعادل را برقرار کند، توسعهاش محکوم به شکست است.
پزشکیان با انتقاد از روند فعلی آبیاری شهری گفت: وقتی آب نداریم، چرا باید چمن بکاریم؟ منابع آبی زیرزمینی با قیمتی بالا استخراج میشود و سپس برای آبیاری استفاده میشود، آنهم در شرایطی که حتی به چمن هم نمیرسد و تبخیر میشود.
رئیسجمهور با استناد به حدیث «رحمالله امرءاً عرف نفسه» تأکید کرد: توسعه نیازمند شناخت دقیق ظرفیتهاست. باید بدانیم کجا بودیم، اکنون در چه وضعیتی قرار داریم و به کجا میخواهیم برسیم.
پزشکیان افزود: دلیل اینکه شهرهایی مانند تهران، کرج و قزوین به این وضعیت بحرانی رسیدهاند، نداشتن نقشه و توسعه بیبرنامه است. توسعه پایدار نیاز به برنامهریزی صد ساله و حتی دویست ساله دارد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: باید برای فرزندان و نسلهای آینده، زیستپذیری مناطق مختلف کشور را حفظ کنیم. این مهم تنها با نقشهای دقیق، علمی و کارشناسیشده ممکن خواهد بود.
پزشکیان گفت: ما آمدهایم که خدمت کنیم، نه اینکه صرفا دستوراتی از بالا صادر کنیم. هر کاری از دست ما برآید، برای توسعه منطقه انجام خواهیم داد.
رئیسجمهور با اشاره به یکی از دیدارهای سال گذشته خود با مقام معظم رهبری اظهار داشت: در آن جلسه پیشنهاد دادم که پایتخت را به سمت خلیج فارس منتقل کنیم. وقتی موضوع رسانهای شد برخی انتقاد کردند، اما امروز با دیدن مشکلات، درمییابیم که آن پیشنهاد الزام است، نه انتخاب.
پزشکیان با هشدار نسبت به فرونشست زمین در تهران گفت: در برخی مناطق، زمین سالانه تا ۳۰ سانتیمتر فرونشست دارد. این یک فاجعه است و نشان میدهد آب زیر پای ما در حال پایان است.
رئیسجمهور تصریح کرد: حتی با انتقال آب از مناطق جنوبی هم نمیتوان این روند را ادامه داد. هزینهها بسیار بالا خواهد رفت و زندگی در تهران غیرممکن میشود.
پزشکیان با اشاره به ضرورت استفاده از مشاوران خبره اظهار داشت: از مقام معظم رهبری برای استفاده از مشاوران خارجی در طراحی نقشه توسعه جنوب کشور اجازه گرفتیم، اما هنوز اقدام جدی انجام نشده است. باید بپذیریم که مسائل اجتماعی بسیار پیچیده و نیازمند تخصص و تجربه عمیقتری است.
رئیسجمهور با ارائه مثالی از عرصه پزشکی گفت: قلب تنها ۳۰۰ گرم است، اما ۱۵ فوق تخصص دارد؛ چگونه انتظار داریم مسائل اجتماعی را بدون کارشناسی دقیق، با یک تصمیم ساده حل کنیم؟
پزشکیان تأکید کرد: باید از مشاوران بینالمللی بخواهیم که نقشهای برای توسعه منطقه طراحی کنند و ما نیز دقیقاً بر اساس همان نقشه عمل کنیم.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب برخی گفته بودند که ۶۰ درصد جمعیت کشور باید به سمت خلیج فارس منتقل شود، اما ما همه توسعه را در اطراف تهران متمرکز کردیم و امروز با بحران آب و فرونشست زمین مواجه شدهایم.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه و رفتار گفت: خود ما نیز باید در استان حاضر شویم، از نزدیک ببینیم و با همراهی شما، منطقه را بسازیم. تصمیم جدی گرفته شده که نباید هیچ گسترشی در تهران، کرج و دیگر مناطق مرکزی کشور شکل بگیرد.
رئیسجمهور با اشاره به مقایسه هزینههای تامین آب در تهران و مناطق جنوبی گفت: اگر بتوانیم در جنوب کشور آب را با هزینه کمتر تأمین کنیم و زیرساختهای لازم را بسازیم، چرا نتوانیم منطقهای آبادتر از دیگر کشورهای منطقه ایجاد کنیم؟
پزشکیان اظهار داشت: اگر وضعیت موجود را بپذیریم و برای آینده نقشهای علمی و دقیق طراحی کنیم، حتماً میتوانیم آیندهای بهتر بسازیم؛ باور دارم که این کار شدنی است.
رئیسجمهور با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور تصریح کرد: از روزانه معادل حدود ۸ میلیون بشکه نفت و گاز تولیدی کشور، اگر فقط ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم، ۱۶ میلیارد دلار صرفهجویی خواهیم داشت که میتوان با آن مدرسه، بیمارستان، دارو و درمان رایگان تأمین کرد.
پزشکیان ادامه داد: در سفرهایی که به کشورهای دیر داریم، در هتلها امکان روشنایی بیش از حد استاندارد وجود ندارد، در ایران اما چراغها و کولرها بیملاحظه روشناند، در حالیکه بودجه کافی نداریم. باید رفتار مصرفی خود را اصلاح کنیم تا منابع آزاد شود و بتوانیم نیازهای واقعی مردم را تأمین کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت احترام به نخبگان، دانشمندان و سرمایهگذاران گفت: تحریم واقعی از درون خود ما آغاز میشود. اگر به سرمایهگذاران فشار بیاوریم، به نخبگان بیاعتنایی کنیم و مسیر آنها را سخت کنیم، تحریم را خودمان به خود تحمیل کردهایم. کسی میتواند الگو و پیشرو شود که در میدان عمل، امتحان پس داده باشد. صرف ادعا کافی نیست.
پزشکیان در پایان با تشکر از فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: پیگیری اقدامات با جدیت ادامه خواهد یافت. آنچه علمی، کارشناسی و منطقی باشد، در دستور کار قرار خواهد گرفت. در خصوص طرحهای توسعهای در حوزه شیلات، بندر و اقتصاد، موارد مکتوب بهطور کامل بررسی و اجرایی خواهد شد. همچنین نقشه توسعه منطقهای نیز در حال پیگیری است تا منطقهای مدرن، زیبا، پیشرفته و پایدار طراحی و احداث شود.