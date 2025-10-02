در دیداری صورت گرفت؛
تقدیر معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح از سحر امامی
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با سحر امامی، از این مجری مجاهد و توانمند رسانه ملی تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، در دیداری که به مناسبت تجلیل از مجری مجاهد و توانمند رسانه ملی، سحر امامی، برگزار شد، سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، از اقدام حماسی و مجاهدانه ایشان در زمان بمباران ساختمان شیشهای رسانه ملی تقدیر کرد.
سردار شکارچی در این دیدار با بیان اینکه حرکت شجاعانه خانم امامی با مشت گره کرده و فریاد «الله اکبر» قلب دشمنان امت اسلامی را به تپش انداخت و همچنین الهامبخش آزادیخواهان جهان بود، افزود: «این اقدام الگویی اساسی و اصلی از زنان ایرانی را به جوامع معرفی نمود.»
در پایان این دیدار، سحر امامی ضمن ابراز خرسندی از این تقدیر، اظهار داشت: «من هر چه دارم از حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دارم.»