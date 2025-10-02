علیزاده خبر داد:
رایزنی مقامات ایرانی و جمهوری آذربایجان درباره برگزاری اجلاس اکو
سفیر جمهوری آذربایجان در تهران و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره برگزاری چهاردهمین اجلاس وزاری کشور عضو اکو گفتوگو و رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا،«علی علیزاده» سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با «علی اکبر پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت این وزارتخانه دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار درباره همکاریهای اقتصادی و برگزاری چهارمین اجلاس وزرای کشور، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی(اکو) که قرار است در تهران برگزار شود، تبادل نظر کردند