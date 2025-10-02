قالیباف با آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی دیدار کرد
محمدباقر قالیباف امروز پنجشنبه ۱۰ مهر در ادامه برنامههای سفر خود به قم با آیت الله عبدالله جوادی آملی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
ارائه گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزههای مختلف به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی از جمله موارد مطرح شده از سوی قالیباف در این دیدارها بوده است.
وی پیش از این با آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله شبیری زنجانی از دیگر مراجع تقلید نیز دیدار و گفتگو کرده بود.
سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت دبیران حزب الله لبنان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین از دیگر برنامههای امروز قالیباف در سفر به قم است.