نظارت میدانی بر پروژه های عمرانی پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در دستور کار نیکزاد

نظارت میدانی بر پروژه های عمرانی پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در دستور کار نیکزاد
نایب رییس مجلس صبح امروز بمنظور نظارت میدانی بر پروژه های عمرانی پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز وارد فرودگاه پارس آباد شد.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز پنج شنبه ۱۰ مهرماه به منظور نظارت میدانی بر پروژه های عمرانی پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز وارد فرودگاه پارس آباد شد.

نیکزاد در ابتدای این سفر یک روزه از طرح توسعه فرودگاه پارس آباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند توسعه این پروژه قرار گرفت.

فرودگاه پارس‌آبادمغان به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه شمال استان اردبیل محسوب می‌شود که می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه این منطقه زرخیز را به فعلیت درآورده و اقتصاد استان و منطقه را رونق ببخشد.

نظارت میدانی بر پروژه های عمرانی پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در دستور کار نیکزاد

فرودگاه پارس‌آباد ظرفیتی بی‌نظیر برای رونق‌بخشی به اقتصاد شمال استان اردبیل و منطقه مغان به شمار می‌رود که در صورت توسعه و تجهیز می‌تواند به نوعی یکی از حلقه‌های توسعه شمال استان اردبیل را فراهم کند.

در این سفر یک روزه، اعضای مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس، استاندار، جمعی از معاونین ارشد وزارت خانه ها و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، نایب رییس مجلس را همراهی می کنند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
